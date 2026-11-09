Lamborghini скрывает редкую жемчужину: этот суперкар выпуcтили тиражом всего 54 авто

Lamborghini Silhouette, представленный в 1976 году, стал первым серийным автомобилем бренда с открытым верхом. За всё время производства итальянская компания собрала всего 54 экземпляра этой модели.

Об этом пишет издание Autoblog.

Премьера Silhouette состоялась на Женевском автосалоне. За основу для новинки взяли Lamborghini Urraco, а дизайн разработала известная итальянская студия Bertone. Автомобиль получил двухместный салон, среднемоторную компоновку и съемную крышу типа тарга.

Разработчики не ограничились демонтажем крыши. Они изменили пропорции кузова, расширили колесные арки и добавили новые аэродинамические элементы. Также усилили конструкцию кузова, установили более жесткие пружины и амортизаторы, чтобы компенсировать отсутствие полноценной крыши.

Силуэт Lamborghini Фото: Lamborghini

Съемная панель крыши изготавливалась из синтетического материала. Ее можно было отсоединить от рамы лобового стекла и задней дуги безопасности и разместить в специальном отсеке за сиденьями. Для фиксации предусмотрены отдельные крепления.

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Интерьер Silhouette также отличался от Urraco. Автомобиль получил обновленную переднюю панель, иное расположение приборов, новые сиденья и отделку. Инженеры отдельно исследовали воздушные потоки вокруг кузова, чтобы во время езды без крыши пассажирам было комфортно.

Под капотом установили 2,0-литровый V8 от Urraco мощностью 265 к. с. Двигатель работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Силуэт Lamborghini Фото: Lamborghini

Несмотря на необычную конструкцию, модель не добилась коммерческого успеха. Lamborghini переживала сложный период, а необходимость соответствия американским нормам безопасности и выбросов стала дополнительным препятствием для продаж. В результате было выпущено всего 54 автомобиля.

Сегодня Silhouette остаётся редкой моделью в истории Lamborghini и востребованным экземпляром среди коллекционеров. Именно с неё началась история серийных открытых суперкаров итальянской марки.

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