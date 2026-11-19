Компанія Rockstar кардинально змінює правила гри. У новій частині популярної серії у автомобілів з’явиться шкала витрати палива, а викрадена машина може піднести неприємний сюрприз у вигляді порожнього бака прямо під час переслідування.

Шоста частина культової серії Grand Theft Auto остаточно прощається з аркадними гонками, перетворюючись на повноцінний автомобільний симулятор. Судячи зі свіжих витоків геймплею та прев’ю, компанія Rockstar Games впроваджує не тільки вдосконалену фізику пошкоджень, а й обов’язкову систему заправки, яка змусить гравців регулярно заїжджати на АЗС, повідомляє Motor1.

Бензин, електромобілі та порожні баки

У GTA 6 автомобілі перестануть бути вічними двигунами, у кожної машини з’явиться шкала палива, а на приладовій панелі буде загорятися "зрадницька" лампочка заправної колонки. Сам процес заправки займе близько 10 секунд реального часу. Примітно, що розробники розділили транспорт на ДВЗ та електромобілі: для останніх передбачені спеціальні зарядні станції. Українським геймерам, які в реальному житті масово пересіли на Nissan Leaf або Tesla, ця рутина здасться до болю знайомою. Залишається лише сподіватися, що у вигаданому штаті Леоніда не запровадять графіки відключення світла.

Видео дня

Набагато цікавіше виглядає ситуація з викраденням автомобілів: тепер, викинувши водія з розкішного суперкара під час напруженої поліцейської погоні, ви ризикуєте виявити, що бак абсолютно порожній. Це змусить гравців ретельно планувати маршрути відходу та стежити за технічним станом машини. По суті, Rockstar перенесла систему догляду за конем із Red Dead Redemption 2 на чотириколісний транспорт. Заправні станції перетворяться на стратегічні хаби, де можна буде не тільки заправитися паливом, а й провести дрібний ремонт кузова та агрегатів (на приладовій панелі тепер є іконка Check Engine).

Фізика в GTA 4 та система розшуку

Поведінка машин на дорозі також кардинально змінилася: автомобілі відчуваються набагато важчими, реалістично реагуючи на перерозподіл маси та тип дорожнього покриття, що викликає у фанатів стійкі асоціації з легендарною фізикою GTA 4. Деформація кузова під час ДТП вийшла на абсолютно новий рівень: метал м’яється й відривається шматками, а пошкодження безпосередньо впливають на ходові якості. Якщо ви вирішите втекти від копів на розбитій машині, враховуйте нову систему розпізнавання — у відновлену шестизіркову систему розшуку вбудували алгоритм, завдяки якому поліція запам’ятовує не тільки зовнішність персонажа, а й ознаки самого автомобіля.

Нагадаємо, що нещодавно Фокус писав про повернення легендарного спортивного кросовера Volkswagen T-Roc R. Німецький виробник перетворив звичайний компактний кросовер на безкомпромісний екстремальний болід із 329-сильною гібридною системою.

А також ми розповідали про те, що Lamborghini здивувала світ новим суперкаром потужністю 907 сил. Новинка втратила класичний атмосферний двигун, отримавши натомість високообертовий бітурбований V8 та інноваційний складаний жорсткий дах.