Компания Rockstar кардинально меняет правила игры. В новой части популярной франшизы у автомобилей появится шкала расхода топлива, а угнанная машина может преподнести неприятный сюрприз в виде пустого бака прямо во время погони.

Шестая часть культовой серии Grand Theft Auto окончательно прощается с аркадными покатушками, превращаясь в полноценный автомобильный симулятор. Судя по свежим геймплейным утечкам и превью, компания Rockstar Games внедряет не только продвинутую физику повреждений, но и обязательную систему заправки, которая заставит игроков регулярно заезжать на АЗС, сообщает Motor1.

Бензин, электрокары и пустые баки

В GTA 6 автомобили перестанут быть вечными двигателями, у каждой машины появится шкала топлива, а на приборной панели будет загораться предательская лампочка бензоколонки. Сам процесс заправки займет около 10 секунд реального времени. Примечательно, что разработчики разделили транспорт на ДВС и электромобили: для последних предусмотрены специальные зарядные станции. Украинским геймерам, которые в реальной жизни массово пересели на Nissan Leaf или Tesla, эта рутина покажется до боли знакомой. Остается лишь надеяться, что в вымышленном штате Леонида не введут графики отключения света.

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Куда интереснее дела обстоят с автоугонами, теперь, выбросив водителя из роскошного суперкара во время напряженной полицейской погони, вы рискуете обнаружить абсолютно пустой бак. Это заставит игроков тщательно планировать пути отхода и следить за техническим состоянием машины. По сути, Rockstar перенесла систему ухода за лошадью из Red Dead Redemption 2 на четырехколесный транспорт. Заправочные станции превратятся в стратегические хабы, где можно будет не только залить топливо, но и провести мелкий ремонт кузова и агрегатов (на приборной панели теперь есть иконка Check Engine).

Физика из GTA 4 и система розыска

Поведение машин на дороге тоже кардинально изменилось, автомобили ощущаются гораздо тяжелее, реалистично реагируя на перенос массы и тип дорожного покрытия, что вызывает у фанатов стойкие ассоциации с легендарной физикой GTA 4. Деформация кузова при ДТП вышла на совершенно новый уровень: металл мнется и отрывается кусками, а повреждения напрямую влияют на ходовые качества. Если вы решите скрыться от копов на разбитой машине, учитывайте новую систему распознавания — в возвращающуюся шестизвездочную систему розыска вшили алгоритм, благодаря которому полиция запоминает не только внешность персонажа, но и приметы самого автомобиля.

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