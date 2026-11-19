Ательє Karmenda Karosserie пропонує заможним автолюбителям відмовитися від цифрових технологій заради чистого задоволення від водіння. У лінійці бренду представлені три моделі, побудовані на базі двигунів з повітряним охолодженням.

Американська кузовна майстерня Karmenda Karosserie з Флориди вирішила повернути водіям забуті відчуття від аналогового водіння. Компанія відкрила попередні замовлення на цілу лінійку ретро-спорткарів, створених за мотивами легендарного Porsche 356. Ці автомобілі позбавлені сучасних дисплеїв і складних електронних асистентів, пропонуючи натомість чистий драйв, класичний дизайн і культові двигуни з повітряним охолодженням. Стартова ціна на базову версію починається від 134 100 доларів, повідомляє Motor1.

На базі Volkswagen та три версії на вибір

Інженери пропонують клієнтам два варіанти побудови. Базова лінійка Kollection створюється на основі легалізованих класичних шасі від Volkswagen Beetle, що значно здешевлює проект. Для найзаможніших пуристів існує програма Heritage: у цьому випадку донором виступає оригінальний сталевий кузов від справжнього Porsche 356, але ціни на такі машини одразу перевищують позначку в 280 000 доларів.

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У поточній лінійці представлено три основні модифікації. Найдоступніша версія Type S ($134 100) — це легкий спайдер з відкритим верхом і 150-сильним "повітряним" двигуном, який дарує максимум емоцій на заміських трасах. На сходинку вище стоїть Type C ($178 900) — класичне купе класу гран-турізмо для комфортних далеких поїздок, під капотом якого гуркоче форсований до 200 кінських сил оппозитний двигун об’ємом 2,3 літра.

Справжньою перлиною колекції став експедиційний Type X вартістю 189 600 доларів. Цей автомобіль створено у стилі ралійних спорткарів, які брали участь у виснажливому марафоні East Africa Safari у 50-х роках. Машина отримала розширену на 15 сантиметрів колію, збільшену колісну базу, посилену ходову частину та блокування диференціала для впевненого подолання легкого бездоріжжя. За додаткові $1200 на дах можна встановити експедиційний багажник.

Ексклюзив для поціновувачів механіки

Для українських автолюбителів продукція Karmenda — це справжня екзотика. За поточним курсом навіть базова версія Type S обійдеться щонайменше у 5,5 мільйона гривень, і це без урахування складних витрат на доставку зі США та дорогого розмитнення ексклюзивного автомобіля. У наших реаліях за ці гроші можна купити відразу два нових Porsche Macan у офіційного дилера.

Однак цільова аудиторія таких проєктів не розглядає гроші крізь призму прагматизму. Ці машини купують колекціонери, яким набридли стерильні електромобілі, перевантажені екранами. Їм потрібен запах бензину, важке кермо, механічна коробка передач і неповторний звук оппозитного двигуна з повітряним охолодженням. Компанія вже збирає депозити у розмірі 5000 доларів, а початок дрібносерійного виробництва заплановано на другий квартал 2027 року.

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