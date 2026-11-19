Ателье Karmenda Karosserie предлагает состоятельным энтузиастам отказаться от цифровых технологий ради чистого удовольствия от вождения. В линейке бренда представлены три модели, построенные вокруг двигателей воздушного охлаждения.

Американское кузовное ателье Karmenda Karosserie из Флориды решило вернуть водителям забытые ощущения от аналогового вождения. Компания открыла предзаказы на целую линейку ретро-спорткаров, созданных по мотивам легендарного Porsche 356. Эти автомобили лишены современных дисплеев и сложных электронных ассистентов, предлагая взамен чистый драйв, классический дизайн и культовые двигатели воздушного охлаждения. Стартовый ценник на базовую версию начинается от 134 100 долларов, сообщает Motor1.

Volkswagen в основе и три версии на выбор

Инженеры предлагают клиентам два варианта постройки. Базовая линейка Kollection создается на основе легализованных классических шасси от Volkswagen Beetle, что значительно удешевляет проект. Для самых обеспеченных пуристов есть программа Heritage: в этом случае донором выступает оригинальный стальной кузов от подлинного Porsche 356, но цены на такие машины сразу улетают за отметку в 280 000 долларов.

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В актуальной линейке представлены три основные модификации. Самая доступная версия Type S ($134 100) — это легкий спайдер с открытым верхом и 150-сильным «воздушником», который дарит максимум эмоций на загородных трассах. На ступеньку выше стоит Type C ($178 900) — классическое купе класса гран-туризмо для комфортных дальних поездок, под капотом которого урчит форсированный до 200 лошадиных сил оппозитный мотор объемом 2,3 литра.

Настоящей жемчужиной коллекции стал экспедиционный Type X за 189 600 долларов. Этот аппарат построен в стилистике раллийных спорткаров, выступавших на изнурительном марафоне East Africa Safari в 50-х годах. Машина получила расширенную на 15 сантиметров колею, увеличенную колесную базу, усиленную ходовую часть и блокировку дифференциала для уверенного покорения легкого бездорожья. За дополнительные $1200 на крышу можно установить экспедиционный багажник.

Эксклюзив для ценителей механики

Для украинских автолюбителей продукция Karmenda — это чистая экзотика. По актуальному курсу даже базовая версия Type S обойдется минимум в 5,5 миллиона гривен, и это без учета сложной доставки из США и дорогой растаможки эксклюзивного транспорта. В наших реалиях за эти деньги можно купить сразу два новых Porsche Macan у официального дилера.

Однако целевая аудитория таких проектов не считает деньги через призму прагматизма. Эти машины покупают коллекционеры, уставшие от стерильных, перегруженных экранами электрокаров. Им нужен запах бензина, тяжелый руль, механическая коробка передач и неповторимый звук оппозитного мотора воздушного охлаждения. Компания уже собирает депозиты в размере $5000, а старт мелкосерийного производства намечен на второй квартал 2027 года.

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