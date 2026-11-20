Tesla планує створити безпілотну версію Model Y, розраховану на перевезення шести або семи пасажирів. Про новий формат роботаксі Ілон Маск розповів на саміті DealBook Summit, але терміни запуску та ціну поки не назвав.

Про це пише видання Motor1.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія працює над новою версією Model Y, яка не матиме керма та педалей. Автомобіль повністю орієнтуватиметься на автономне керування та зможе перевозити великі групи людей, зокрема цілі родини.

За задумом Маска, новинка доповнить двомісне роботаксі Cybercab. Якщо останній призначений переважно для індивідуальних поїздок або перевезення двох пасажирів, то нова Model Y зможе обслуговувати компанії з чотирьох-шести людей і сім'ї.

Tesla Model Y Фото: Tesla Tesla Model Y

"Нам усе ще потрібні автономні автомобілі, якщо у вас четверо або шестеро пасажирів чи ціла родина", — пояснив Маск під час виступу 18 листопада.

Відео дня

Поки що Tesla не розкрила назву майбутньої моделі, її вартість або дату виходу. Немає й підтверджень щодо місця виробництва, початку підготовки до серійного випуску чи подання відповідної документації регуляторам.

Tesla Model Y Фото: Tesla

Маск зазначив, що на двомісний Cybercab припадатиме близько 90% пасажирських поїздок. Більший варіант на базі Model Y має закрити решту потреб, пов'язаних із перевезенням родин і великих груп.

Невідомо й те, чи зможуть придбати таку автівку звичайні покупці, чи Tesla використовуватиме її виключно у власному парку роботаксі.

Чим нова Model Y відрізнятиметься від інших роботаксі Tesla

Наразі в роботизованому сервісі Tesla використовуються звичайні Model Y, які мають кермо та педалі й можуть перевозити до чотирьох пасажирів. Cybercab, який компанія почала впроваджувати в Остіні, розрахований лише на двох людей і не має традиційних органів керування.

Запропонована шестимісна або семимісна версія Model Y повинна зайняти проміжне місце між цими автомобілями. Водночас у Tesla вже є сімейний варіант кросовера з трьома рядами сидінь — Model Y L. Його представили на американському ринку в липні за ціною від $61 990. На відміну від майбутнього роботаксі, ця модель має звичайні кермо та педалі й розрахована на шістьох пасажирів.

Tesla Model Y Фото: Tesla

Перспективи повністю безпілотних автомобілів поки залишаються неоднозначними. За результатами дослідження Cox Automotive Autonomous Vehicle Study за 2026 рік, лише 10% американських споживачів віддають перевагу автомобілям із повністю автономним керуванням п'ятого рівня. Для порівняння, у 2016 році таких респондентів було 17%.

Найпопулярнішим виявився четвертий рівень автономності — його обрали 28% опитаних. Він передбачає повністю автоматизоване керування з можливістю втручання людини. Почуватися безпечно в автомобілі п'ятого рівня готові лише 38% респондентів, тоді як для сучасних авто з базовими системами допомоги водієві цей показник становить 87%.

Додаткову увагу до безпілотного транспорту Tesla привертають і перевірки регуляторів. Зокрема, федеральне розслідування у США стосується приблизно 1000 двомісних Cybercab без керма, які працюють в Остіні.

Нагадаємо, раніше ми публікували рейтинг 10 найнадійніших автомобілів 2026 року, у якому перше місце посіла Toyota Corolla.

Також Фокус складав добірку найкращих електромобілів 2026 року, де експерти визначили моделі, які варто розглянути перед купівлею.