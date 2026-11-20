Tesla планирует создать беспилотную версию Model Y, рассчитанную на перевозку шести или семи пассажиров. О новом формате роботокси Илон Маск рассказал на саммите DealBook Summit, но сроки запуска и цену пока не назвал.

Об этом пишет издание Motor1.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания работает над новой версией Model Y, не имеющей руля и педалей. Автомобиль будет полностью ориентироваться на автономное управление и сможет перевозить большие группы людей, включая целые семьи.

По замыслу Маска, новинка дополнит двухместное роботокси Cybercab. Если последний предназначен преимущественно для индивидуальных поездок или перевозки двух пассажиров, то новый Model Y сможет обслуживать компании из четырех-шести человек и семьи.

Tesla Model Y Фото: Tesla Tesla Model Y

"Нам все еще нужны автономные автомобили, если у вас четверо или шесть пассажиров или целая семья", — объяснил Маск во время выступления 18 ноября.

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Пока что Tesla не раскрыла название будущей модели, ее стоимость или дату выхода. Нет и подтверждений относительно места производства, начала подготовки к серийному выпуску или подачи соответствующей документации регуляторам.

Tesla Model Y Фото: Tesla

Маск отметил, что на двухместный Cybercab придется около 90% пассажирских поездок. Более крупный вариант на базе Model Y должен закрыть остальные потребности, связанные с перевозкой семей и больших групп.

Неизвестно и то, смогут ли приобрести такой автомобиль обычные покупатели, или будет ли Tesla использовать его исключительно в собственном парке роботакси.

Чем новая Model Y будет отличаться от других роботокси Tesla

В настоящее время в роботизированном сервисе Tesla используются обычные Model Y, которые имеют руль и педали и могут перевозить до четырех пассажиров. Cybercab, который компания начала внедрять в Остине, рассчитан только на двух человек и не имеет традиционных органов управления.

Предлагаемая шестиместная или семиместная версия Model Y должна занять промежуточное место между этими автомобилями. В то же время у Tesla уже есть семейный вариант кроссовера с тремя рядами сидений — Model Y L. Его представили на американском рынке в июле по цене от $61 990. В отличие от будущего роботокси, эта модель имеет обычные рули и педали и рассчитана на шести пассажиров.

Tesla Model Y Фото: Tesla

Перспективы полностью беспилотных автомобилей пока остаются неоднозначными. По результатам исследования Cox Automotive Autonomous Vehicle Study за 2026 год, только 10% американских потребителей предпочитают автомобили с полностью автономным управлением пятого уровня. Для сравнения, в 2016 г. таких респондентов было 17%.

Самым популярным оказался четвертый уровень автономности – его избрали 28% опрошенных. Он подразумевает полностью автоматизированное управление с возможностью вмешательства человека. Чувствовать себя безопасно в автомобиле пятого уровня готовы только 38% респондентов, тогда как для современных авто с базовыми системами помощи водителю этот показатель составляет 87%.

Дополнительное внимание к беспилотному транспорту Tesla привлекают и проверки регуляторов. В частности, федеральное расследование в США касается примерно 1000 двухместных Cybercab без руля, работающих в Остине.

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