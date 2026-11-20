Цифровий художник Лука Серафіні створив сучасне бачення легендарної Lancia Stratos. Він зберіг характерний клиноподібний силует спорткара, але доповнив його новими деталями та підготував дорожню і гоночну версії.

Про це пише видання Motor1.

Оригінальна Lancia Stratos увійшла в історію автоспорту завдяки успіхам у чемпіонаті світу з ралі (WRC). У період із 1974 до 1976 року модель тричі здобувала титул у заліку Group 4 та виборола загалом 18 перемог на спецділянках, зокрема три — на ралі Монте-Карло. У 1981 році Lancia припинила використовувати Stratos у ралі, але автомобіль і досі залишається однією з найвідоміших моделей в історії цього виду спорту.

За майже пів століття виробник неодноразово повертався до ідеї відродження легендарної назви, проте поки не представив наступника, здатного відтворити характер оригіналу. Свою версію сучасної Lancia Stratos запропонував цифровий художник Лука Серафіні, який раніше створював проєкти переосмислення Ford Mustang, Audi A8 та інших автомобілів.

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Фото: Luca Serafini/Instagram

У новому проєкті автор зберіг основні риси культового спорткара — клиноподібний кузов, коротку колісну базу та панорамне лобове скло. Водночас автомобіль отримав ширші крила, збільшений задній спойлер і більш сучасні, чисті лінії кузова.

Особливу увагу привертають висувні фари, які Серафіні вирішив залишити. Саме вони є однією з характерних деталей оригінальної моделі.

Modern Lancia Stratos Rendering Фото: Luca Serafini/Instagram

Художник підготував одразу два варіанти сучасної Lancia Stratos. Дорожня версія виконана у світло-блакитному кольорі Azzurro Chiaro, який відсилає до забарвлення першої моделі. Гоночний варіант отримав червоно-білу ліврею Marlboro, подібну до тієї, в якій Stratos здобула свій перший титул WRC у 1974 році.

Modern Lancia Stratos Rendering Фото: Luca Serafini/Instagram

За словами Серафіні, відправною точкою для роботи став не безпосередньо серійний автомобіль, а концепція Stratos HF авторства Марчелло Гандіні. Водночас художник наголошує, що не мав на меті створити точну копію оригіналу. Його завданням було зберегти основні пропорції та геометрію, які формують впізнаваний дизайн Stratos, і зробити їх ще виразнішими.

Modern Lancia Stratos Rendering Фото: Luca Serafini/Instagram

На цьому робота над проєктом не завершена. Серафіні разом із колегою планує розробити фінальну версію в CAS із детальнішим опрацюванням поверхонь кузова та окремих елементів дизайну. Однак поки йдеться лише про цифровий проєкт, а не про підтверджені плани Lancia щодо серійного виробництва нового Stratos.

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