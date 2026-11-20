Цифровой художник Лука Серафини создал современную интерпретацию легендарной Lancia Stratos. Он сохранил характерный клиновидный силуэт спорткара, но дополнил его новыми деталями и разработал дорожную и гоночную версии.

Об этом сообщает издание Motor1.

Оригинальная Lancia Stratos вошла в историю автоспорта благодаря успехам в чемпионате мира по ралли (WRC). В период с 1974 по 1976 год модель трижды завоевывала титул в зачёте Group 4 и одержала в общей сложности 18 побед на спецучастках, в том числе три — на ралли Монте-Карло. В 1981 году Lancia прекратила использовать Stratos в ралли, но автомобиль до сих пор остаётся одной из самых известных моделей в истории этого вида спорта.

За почти полвека производитель неоднократно возвращался к идее возрождения легендарного названия, однако пока не представил преемника, способного воссоздать характер оригинала. Свою версию современной Lancia Stratos предложил цифровой художник Лука Серафини, который ранее создавал проекты переосмысления Ford Mustang, Audi A8 и других автомобилей.

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Фото: Luca Serafini/Instagram

В новом проекте автор сохранил основные черты культового спорткара — клиновидный кузов, короткую колесную базу и панорамное лобовое стекло. В то же время автомобиль получил более широкие крылья, увеличенный задний спойлер и более современные, чистые линии кузова.

Особое внимание привлекают выдвижные фары, которые Серафини решил оставить. Именно они являются одной из характерных деталей оригинальной модели.

Современный рендер Lancia Stratos Фото: Luca Serafini/Instagram

Художник подготовил сразу два варианта современной Lancia Stratos. Дорожная версия выполнена в светло-голубом цвете Azzurro Chiaro, который отсылает к расцветке первой модели. Гоночный вариант получил красно-белую ливрею Marlboro, похожую на ту, в которой Stratos завоевала свой первый титул WRC в 1974 году.

Современный рендер Lancia Stratos Фото: Luca Serafini/Instagram

По словам Серафини, отправной точкой для работы послужил не непосредственно серийный автомобиль, а концепт Stratos HF, созданный Марчелло Гандини. В то же время художник подчеркивает, что не ставил перед собой цель создать точную копию оригинала. Его задачей было сохранить основные пропорции и геометрию, которые формируют узнаваемый дизайн Stratos, и сделать их ещё более выразительными.

Современный рендер Lancia Stratos Фото: Luca Serafini/Instagram

На этом работа над проектом не завершена. Серафини вместе с коллегой планирует разработать окончательную версию в CAS с более детальной проработкой поверхностей кузова и отдельных элементов дизайна. Однако пока речь идет лишь о цифровом проекте, а не о подтвержденных планах Lancia по серийному производству нового Stratos.

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