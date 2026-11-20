Відомий кастомайзер презентував на виставці в Лос-Анджелесі відреставроване купе Delray. Американські майстри оснастили згорілу машину 6,2-літровим двигуном LS3 і повністю переобладнали салон натуральною шкірою.

Відомий автомобільний дизайнер Чіп Фуз повернув до життя знищений вогнем Chevrolet 210 Delray 1955 року випуску. Кастомайзер спільно з командою Coulson Aviation витратив цілий рік на повне відновлення класичного купе для каліфорнійця Бена Джонсона. Автомобіль згорів дотла під час масштабних лісових пожеж 2025 року. Готовий проект офіційно презентували публіці на автосалоні в Лос-Анджелесі, повідомляє Motor1.

Заміна на LS3 та кастомні диски

Американські майстри не стали рятувати старий двигун, а під капотом цього раритета встановили абсолютно новий 6,2-літровий двигун LS3 V8 від підрозділу Chevrolet Performance, який поєднали з гідромеханічною коробкою передач ZF. Фуз опустив підвіску та встановив кастомні колісні диски. Їхній дизайн базується на старих ескізах, які Чіп малював для майстерні Бойда Коддінгтона ще в дев’яностих роках.

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Оригінальні моделі Chevrolet серії Tri-Five високо цінуються колекціонерами. Ввезти такий кузов в Україну для реставрації легально практично неможливо через суворі екологічні обмеження на митниці. Місцеві ентузіасти оформляють такі автомобілі як культурну цінність без права вільного пересування дорогами. А ось сам двигун LS3 добре знайомий українським механікам. Агрегат розвиває потужність 430 к.с. і легко працює на бензині А-95. Цей двигун регулярно використовують у професійних проєктах для українських чемпіонатів з дрифту.

Інженери повністю відновили салон згорілого купе. Майстри проклали повністю нову електропроводку. У салоні з'явилися аналогові прилади Redline та аудіосистема Kicker. Сидіння та дверні панелі обшили натуральною шкірою з контрастною строчкою. Оригінальні хромовані елементи зовнішнього оздоблення заново відполірували.

Нагадаємо, що нещодавно Фокус писав про нове дослідження українського ринку вживаних автомобілів, яке спростувало поширений міф: експерти з’ясували, чи впливає колір кузова на кінцеву вартість автомобіля.

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