Известный кастомайзер презентовал на выставке в Лос-Анджелесе возрожденное купе Delray. Американские мастера оснастили выгоревшую машину 6,2-литровым мотором LS3 и полностью перешили салон натуральной кожей.

Знаменитый автомобильный дизайнер Чип Фуз вернул к жизни уничтоженный огнем Chevrolet 210 Delray 1955 года выпуска. Кастомайзер совместно с командой Coulson Aviation потратил целый год на полное восстановление классического купе для калифорнийца Бена Джонсона. Машина выгорела дотла во время масштабных лесных пожаров 2025 года. Готовый проект официально показали публике на автосалоне в Лос-Анджелесе, сообщает Motor1.

Свап на LS3 и кастомные диски

Американские мастера не стали спасать старый двигатель, под капотом раритета разместили абсолютно новый 6,2-литровый мотор LS3 V8 от подразделения Chevrolet Performance, который состыковали с гидромеханической коробкой передач ZF. Фуз занизил подвеску и установил кастомные колесные диски. Их дизайн основан на старых эскизах, которые Чип рисовал для мастерской Бойда Коддингтона еще в девяностых годах.

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Оригинальные модели Chevrolet серии Tri-Five высоко ценятся коллекционерами. Ввезти такой кузов в Украину под реставрацию легально практически невозможно из-за строгих экологических ограничений на таможне. Местные энтузиасты оформляют подобные автомобили как культурную ценность без права свободного передвижения по дорогам. А вот сам двигатель LS3 отлично знаком украинским механикам. Агрегат выдает 430 л.с., легко переваривает бензин А-95. Этот мотор регулярно используют в профессиональных проектах для украинских чемпионатов по дрифту.

Салон выгоревшего купе инженеры собрали с нуля. Мастера проложили полностью новую проводку. Внутри появились аналоговые приборы Redline и аудиосистема Kicker. Сиденья и дверные карты обшили натуральной кожей с контрастной строчкой. Оригинальный внешний хром отполировали заново.

Напомним, что недавно Фокус писал про новое исследование украинского рынка подержанных авто, которое опровергло популярный миф: эксперты выяснили, влияет ли цвет кузова на итоговую стоимость машины.

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