Белые подержанные авто в Украине в среднем стоят дороже серых, однако цвет не объясняет этой разницы. Сравнение одинаковых моделей показало, что наценки за белый кузов практически нет.

Об этом говорится в материале Института исследований авторынка.

По состоянию на 13 ноября 2026 медианная цена белого подержанного автомобиля на AUTO.RIA составляла $13 600 (примерно 585 тыс. грн). Для черных авто этот показатель равнялся $11 800 (около 508 тыс. грн), а для серых — $8 800 (около 378 тыс. грн).

На первый взгляд может показаться, что белый цвет продавцы просят почти на $5000 больше. Однако такое сравнение не учитывает разницу между самими автомобилями. Среди белых машин может быть больше новых кроссоверов и дорогих моделей, тогда как среди серых — более старых и более дешевых автомобилей.

Видео дня

Чтобы проверить, влияет ли цвет кузова на стоимость, Институт исследований авторынка (ИДА) сравнил автомобили одинаковых моделей, поколений, лет выпуска и версий с подобным пробегом.

Результаты оказались показательны. В 111 сопоставимых группах медиа разница в цене между белыми и серыми автомобилями составляла 0%. Такой же результат получили при сравнении белых и черных машин в 101 группе.

Небольшая разница появилась только между серыми и черными автомобилями. По результатам 141 сопоставленной пары серые авто оказались дешевле в медиане на 0,7%.

Таким образом, общей наценки за белый или черный цвет на украинском рынке подержанных автомобилей исследование не выявило.

В то же время, цвет кузова все же может влиять на цену отдельной модели. К примеру, редкий оттенок или особая популярность определенного цвета среди покупателей могут стать поводом для более высокой стоимости. В противном случае распространенный цвет, напротив, может обеспечить больший выбор предложений и возможности для торга.

При выборе подержанного автомобиля покупателям советуют прежде всего сравнивать предложения с одинаковыми характеристиками. Важно учитывать модель, поколение, год выпуска, силовую установку и пробег. Отдельное внимание следует уделять комплектации, техническому состоянию, истории ДТП и качеству предварительных ремонтов.

Исследование охватило подержанные автомобили 2015-2024 годов выпуска. Каждый автомобиль учитывали только один раз, а внутри сопоставимых групп сравнивали медианные цены машин с одинаковыми параметрами и схожим пробегом.

В ИДА уточнили, что анализировали именно цены в объявлениях, а не фактическую стоимость заключенных сделок. К тому же информация о комплектации, состоянии автомобилей и истории ремонтов в предложениях может быть неполной. Поэтому переплачивать за белый, черный или серый кузов только на основании утверждений продавца не стоит.

Недавно мы также рассказывали о редком Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, который готовится к продаже на аукционе. Речь идет о последнем автомобиле лимитированной серии спидстеров с пробегом всего 53 км. За него рассчитывают получить более 6 миллионов долларов.

Кроме того, издание Фокус исследовало рейтинг автомобилей с худшими результатами продаж. К главным неудачам американского авторынка попали роскошный Jeep Grand Wagoneer, электрический Subaru Solterra и кроссовер Volkswagen ID.4.