Білі вживані авто в Україні в середньому коштують дорожче за сірі, однак колір не пояснює цієї різниці. Порівняння однакових моделей показало, що націнки за білий кузов практично немає.

Про це йдеться у матеріалі Інституту досліджень авторинку.

Станом на 13 листопада 2026 року медіанна ціна білого вживаного автомобіля на AUTO.RIA становила $13 600 (приблизно 585 тис. грн). Для чорних авто цей показник дорівнював $11 800 (близько 508 тис. грн), а для сірих — $8 800 (приблизно 378 тис. грн).

На перший погляд може здатися, що за білий колір продавці просять майже на $5000 більше. Проте таке порівняння не враховує різницю між самими автомобілями. Серед білих машин може бути більше новіших кросоверів і дорогих моделей, тоді як серед сірих — старіших та дешевших автівок.

Щоб перевірити, чи впливає колір кузова на вартість, Інститут досліджень авторинку (ІДА) порівняв автомобілі однакових моделей, поколінь, років випуску та версій зі схожим пробігом.

Відео дня

Результати виявилися показовими. У 111 зіставлених групах медіанна різниця в ціні між білими та сірими автомобілями становила 0%. Такий самий результат отримали під час порівняння білих і чорних машин у 101 групі.

Невелика різниця з'явилася лише між сірими та чорними автомобілями. За результатами 141 зіставленої пари сірі авто виявилися дешевшими в медіані на 0,7%.

Таким чином, загальної націнки за білий або чорний колір на українському ринку вживаних автомобілів дослідження не виявило.

Водночас колір кузова все ж може впливати на ціну окремої моделі. Наприклад, рідкісний відтінок або особлива популярність певного кольору серед покупців можуть стати приводом для вищої вартості. В іншому випадку поширений колір, навпаки, може забезпечити більший вибір пропозицій і можливості для торгу.

Під час вибору вживаного автомобіля покупцям радять насамперед порівнювати пропозиції з однаковими характеристиками. Важливо враховувати модель, покоління, рік випуску, силову установку та пробіг. Окрему увагу слід приділяти комплектації, технічному стану, історії ДТП і якості попередніх ремонтів.

Дослідження охопило вживані автомобілі 2015–2024 років випуску. Кожну автівку враховували лише один раз, а всередині зіставних груп порівнювали медіанні ціни машин з однаковими параметрами та схожим пробігом.

В ІДА уточнили, що аналізували саме ціни в оголошеннях, а не фактичну вартість укладених угод. До того ж інформація про комплектацію, стан автомобілів та історію ремонтів у пропозиціях може бути неповною. Тому переплачувати за білий, чорний чи сірий кузов лише на підставі тверджень продавця не варто.

Нещодавно ми також розповідали про рідкісний Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, який готують до продажу на аукціоні. Йдеться про останній автомобіль лімітованої серії спідстерів із пробігом лише 53 км. За нього розраховують отримати понад 6 мільйонів доларів.

Крім того, видання Фокус дослідило рейтинг автомобілів із найгіршими результатами продажів. До головних невдах американського авторинку потрапили розкішний Jeep Grand Wagoneer, електричний Subaru Solterra та кросовер Volkswagen ID.4.