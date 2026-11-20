Преміальний суббренд Hyundai готується запустити екстремальний концепт-кар у серійне виробництво. Автомобіль отримав трубчасту раму, кузов із композитних матеріалів та величезні 40-дюймові шини для бездоріжжя.

Корейський преміум-бренд Genesis готується до випуску серійної версії потужного позашляховика X Skorpio. Концепт-кар із дводверним кузовом дебютував у пустелі Руб-ель-Халі, а нещодавно пройшов суворі ходові випробування на гірських серпантинах Італії. Керівництво компанії серйозно має намір запустити машину у серійне виробництво до 2030 року, повідомляє Motor1.

Карбон, бедлоки та 1100 сил

Технічна база цього концепт-кара кардинально відрізняється від звичних цивільних кросоверів цієї марки. Тут немає несучого кузова. В основі X Skorpio лежить міцний сталевий трубчастий каркас, у який інтегрована гоночна клітка безпеки, а зовнішні панелі інженери виготовили з легкої суміші карбону та кевлара.

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Серце позашляховика — бензиновий V8 із подвійним турбонаддувом. Цей двигун розвиває шалені 1100 к.с. і 1152 Н·м крутного моменту. Уся ця первісна потужність передається на 40-дюймові грязьові шини, вони встановлені на 18-дюймових дисках із бедлоками, які надійно фіксують шину та запобігають її зриванню при низькому тиску під час подолання кам’янистих ділянок.

Преміальні рамні позашляховики в Україні ніколи не затримуються в автосалонах. Місцеві покупці скуповують новенькі Mercedes-Benz G-Class і флагманські версії Range Rover. Якщо серійний X Skorpio збереже хоча б половину заявлених інженерних рішень, він гарантовано відбере частину цього ринку. Піднята підвіска та гігантські колеса вирішують одразу два завдання: вони прощають водієві будь-які помилки на розбитому асфальті та дозволяють виїжджати на повноцінний офф-роуд у Карпатах.

Доля серійної версії залежить від сертифікаційних випробувань: розробникам потрібно привести автомобіль у відповідність до суворих американських стандартів безпеки. Трубчасту раму доведеться переробляти з урахуванням краш-тестів, встановлювати подушки безпеки та обов’язкові електронні системи безпеки. Екологічні норми також внесуть свої корективи. Двигун потужністю 1100 сил не пройде актуальну перевірку на шкідливі викиди. Корейцям неминуче доведеться знижувати потужність двигуна або встановлювати важку гібридну систему.

Нагадаємо, що нещодавно Фокус опублікував результати свіжого дослідження, в якому експерти наочно продемонстрували, чи впливає колір кузова на вартість вживаного автомобіля під час перепродажу на вторинному ринку України.

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