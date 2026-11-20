Премиальный суббренд Hyundai готовится отправить экстремальный концепт-кар в серийное производство. Автомобиль получил трубчатую раму, кузов из композитных материалов и огромные 40-дюймовые грязевые шины.

Корейский премиум-бренд Genesis готовится к запуску серийной версии брутального внедорожника X Skorpio. Концепт-кар с двухдверным кузовом дебютировал в пустыне Руб-эль-Хали, а недавно прошел жесткие ходовые испытания на горных серпантинах Италии. Руководство компании всерьез намерено поставить машину на конвейер к 2030 году, сообщает Motor1.

Карбон, бедлоки и 1100 сил

Техническая база концепта в корне отличается от привычных гражданских кроссоверов марки. Здесь нет несущего кузова. В основе X Skorpio лежит прочный стальной трубчатый каркас, в который интегрирована гоночная клетка безопасности, наружные панели инженеры вылепили из легкой смеси карбона и кевлара.

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Сердце внедорожника — бензиновый V8 с двойным турбонаддувом. Этот агрегат генерирует сумасшедшие 1100 л.с. и 1152 Н·м крутящего момента. Вся первобытная мощь обрушивается на 40-дюймовые грязевые шины, они смонтированы на 18-дюймовых дисках с бедлоками, которые намертво фиксируют покрышку и предотвращают разбортирование при низком давлении во время штурма каменистых участков.

Премиальные рамные внедорожники в Украине никогда не застаиваются в автосалонах. Местные покупатели скупают новенькие Mercedes-Benz G-Class и флагманские версии Range Rover. Если серийный X Skorpio сохранит хотя бы половину заявленных инженерных решений, он гарантированно откусит часть этого рынка. Лифтованная подвеска и гигантские колеса решают сразу две задачи: они прощают водителю любые ошибки на разбитом асфальте и позволяют выезжать на полноценный офф-роуд в Карпатах.

Судьба серийной версии зависит от сертификационных испытаний, разработчикам нужно вписать машину в жесткие американские стандарты безопасности. Трубчатую раму придется перекраивать под краш-тесты, внедрять подушки безопасности и обязательные электронные системы помощи. Экологические нормы тоже внесут коррективы. Двигатель на 1100 сил не пройдет актуальную проверку на вредные выбросы. Корейцам неминуемо придется снижать отдачу мотора или устанавливать тяжелую гибридную систему.

Напомним, что недавно Фокус публиковал результаты свежего исследования, в котором эксперты наглядно показали, влияет ли цвет кузова на стоимость подержанного автомобиля при перепродаже на вторичном рынке Украины.

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