Середня вартість нового автомобіля на американському ринку вживаних авто знизилася до 32 тисяч доларів. Покупці економлять колосальні суми на машинах, які виїхали з автосалону три роки тому.

Американські дилери фіксують аномальне падіння цін на трирічні автомобілі. Різниця між початковою заводською ціною (MSRP) та сумою реальної угоди на вторинному ринку сягнула рекордних 16 562 доларів (близько 687 000 гривень). Це максимальне падіння вартості за всю історію спостережень, повідомляє Autoblog.

Електромобілі на дні ринку

Середня вартість трирічного автомобіля склала 32 039 доларів (1,33 млн гривень) при початковій ціні 48 601 долар. Залишкова вартість знизилася до 65,9%. Найбільше здешевлюються електромобілі та потужні позашляховики. Популярні Tesla Model Y, седан Model 3 та восьмициліндровий Dodge Durango втрачають 58–59 % своєї вартості за 36 місяців. Електромобілі тягнуть статистику вниз. Покупці побоюються деградації акумуляторів.

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Чому гібриди не дешевшають

Гібридні автомобілі є винятком із загальної тенденції. Toyota RAV4 та компактні пікапи Ford Maverick втрачають лише 17–19 % від ціни. На ці автомобілі зберігається величезний попит.

Аукціони та імпорт з України

Для українського ринку таке падіння цін відкриває нові можливості: трирічні автомобілі (2023 року випуску) вважаються найліквіднішим товаром на страхових аукціонах Copart та IAAI. Зниження митної бази зменшує податки при ввезенні в Україну, покупець отримує практично новий електромобіль за половину американської салонної ціни.

Нагадаємо, що нещодавно Фокус опублікував результати свіжого дослідження, в якому експерти наочно продемонстрували, чи впливає колір кузова на вартість вживаного автомобіля під час перепродажу на вторинному ринку України.

А також ми писали про повернення легендарного спортивного кросовера Volkswagen T-Roc R. Німецький виробник перетворив компактний кросовер на безкомпромісний болід із 329-сильною гібридною системою.