Средняя стоимость свежего автомобиля на американской вторичке снизилась до 32 тысяч долларов. Покупатели экономят колоссальные деньги на машинах, которые выехали из салона три года назад.

Американские дилеры фиксируют аномальный обвал цен на трехлетние автомобили. Разрыв между изначальным заводским прайсом (MSRP) и суммой реальной сделки на вторичном рынке достиг рекордных 16 562 долларов (около 687 000 гривен). Это максимальное падение стоимости за всю историю наблюдений, сообщает Autoblog.

Электрокары на дне рынка

Средний чек за трехлетнюю машину остановился на отметке 32 039 долларов (1,33 млн гривен) при изначальной цене в 48 601 доллар. Остаточная стоимость упала до 65,9%. Сильнее всего дешевеют электромобили и мощные внедорожники. Популярные Tesla Model Y, седан Model 3 и восьмицилиндровый Dodge Durango теряют 58-59% своей стоимости за 36 месяцев. Батарейный транспорт тянет статистику вниз. Покупатели боятся деградации аккумуляторов.

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Почему гибриды не дешевеют

Гибридные автомобили нарушают общую тенденцию. Toyota RAV4 и компактные пикапы Ford Maverick теряют всего 17-19% от прайса. На эти машины сохраняется огромный спрос.

Аукционы и украинский импорт

Для украинского рынка такая просадка цен открывает окно возможностей, трехлетние машины (2023 год выпуска) считаются самым ликвидным товаром на страховых аукционах Copart и IAAI. Снижение таможенной базы уменьшает налоги при ввозе в Украину, покупатель получает практически новый электрокар за половину американского салонного прайса.

Напомним, что недавно Фокус публиковал результаты свежего исследования, в котором эксперты наглядно показали, влияет ли цвет кузова на стоимость подержанного автомобиля при перепродаже на вторичном рынке Украины.

А также мы писали про возвращение легендарного спортивного кроссовера Volkswagen T-Roc R. Немецкий производитель превратил компактный паркетник в бескомпромиссный болид с 329-сильной гибридной системой.