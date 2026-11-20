Китайський автовиробник влаштував видовищний перформанс із падінням автомобіля на швидкості 70 км/год. Незважаючи на пошкоджені кузовні панелі, каркас витримав удар, що дозволило відкрити всі двері.

Китайський автогігант Geely влаштував безпрецедентне шоу на краю прірви, щоб довести міцність свого нового універсала Lynk & Co 07 GT. Компанія скинула автомобіль зі скелі на швидкості 70 км/год. Після серії різких перевертань та ударів об каміння кузов отримав фатальні зовнішні пошкодження, але інженери змогли вільно відкрити всі чотири двері, повідомляє Autoblog.

Краш-тест Geely

Представники Geely поспішили заявити, що випускають найбезпечніші автомобілі у світі, проте офіційні європейські регулятори закликають ставитися до таких трюків із здоровим скептицизмом. Падіння зі скелі виглядає ефектно на відео, але цей перформанс не замінює суворих лабораторних краш-тестів за стандартами Euro NCAP або американської IIHS.

Відео дня

Сертифікаційні агентства оцінюють безпеку за чіткими математичними моделями. Вони вимірюють перевантаження манекенів під час фронтального зіткнення з перекриттям, бічного зіткнення зі стовпом та удару ззаду. Видовищний перекид з гори доводить жорсткість силової структури даху та стійок, але не дає жодних даних про те, як спрацювали преднатягувачі ременів, чи вчасно розкрилися шторки безпеки та які травми шиї отримав би реальний водій.

Проте китайці не обмежуються гучним піаром. Материнська компанія Geely володіє шведським брендом Volvo, чиї напрацювання в галузі пасивної безпеки активно впроваджуються на китайських платформах. Наприклад, інша нова модель концерну — електромобіль Geely EX2 — нещодавно отримала п’ять зірок у незалежних випробуваннях ANCAP за новими, більш суворими правилами 2026 року.

Українським автомобілістам бренд Lynk & Co поки що маловідомий. Ці гібридні автомобілі преміум-сегменту іноді ввозять "сірі" дилери на замовлення. Жорстка силова клітка дійсно підвищує шанси на виживання у важкій ДТП, але варто пам’ятати головне правило фізики: жодна високоміцна сталь не врятує, якщо пасажири не пристебнуті ременями безпеки.

Нагадаємо, що нещодавно Фокус опублікував результати свіжого дослідження, в якому експерти наочно продемонстрували, чи впливає колір кузова на вартість вживаного автомобіля під час перепродажу на вторинному ринку України.

А також ми писали про повернення легендарного спортивного кросовера Volkswagen T-Roc R. Німецький виробник перетворив компактний кросовер на безкомпромісний болід із 329-сильною гібридною системою.