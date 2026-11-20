Китайский автопроизводитель устроил зрелищный перформанс с падением автомобиля на скорости 70 км/ч. Несмотря на уничтоженные кузовные панели, силовая клетка выдержала удар, позволив открыть все двери.

Китайский автогигант Geely устроил беспрецедентное шоу на краю пропасти, чтобы доказать прочность своего нового универсала Lynk & Co 07 GT. Компания сбросила автомобиль со скалы на скорости 70 км/ч. После серии жестких переворотов и ударов о камни кузов получил фатальные внешние повреждения, но инженеры смогли свободно открыть все четыре двери, сообщает Autoblog.

Краш-тест Geely

Представители Geely поспешили заявить, что выпускают самые безопасные автомобили в мире, однако официальные европейские регуляторы призывают оценивать подобные трюки со здоровым скептицизмом. Падение со скалы выглядит эффектно на видео, но этот перформанс не заменяет строгие лабораторные краш-тесты по стандартам Euro NCAP или американской IIHS.

Видео дня

Сертификационные агентства оценивают безопасность по четким математическим моделям. Они измеряют перегрузки манекенов при фронтальном ударе с перекрытием, боковом столкновении со столбом и ударе сзади. Зрелищный кувырок с горы доказывает жесткость силовой структуры крыши и стоек, но не дает никаких данных о том, как сработали преднатяжители ремней, вовремя ли раскрылись шторки безопасности и какие травмы шеи получил бы реальный водитель.

Тем не менее, китайцы не ограничиваются громким пиаром. Материнская компания Geely владеет шведским брендом Volvo, чьи наработки в области пассивной безопасности активно переносятся на китайские платформы. К примеру, другая свежая модель концерна — электрокар Geely EX2 — недавно получила честные пять звезд в независимых испытаниях ANCAP по новым, ужесточенным правилам 2026 года.

Украинским автомобилистам бренд Lynk & Co пока знаком слабо. Эти гибридные машины премиум-сегмента иногда привозят серые дилеры под заказ. Жесткая силовая клетка действительно повышает шансы на выживание в тяжелом ДТП, но стоит помнить главное правило физики: никакая высокопрочная сталь не спасет, если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, что недавно Фокус публиковал результаты свежего исследования, в котором эксперты наглядно показали, влияет ли цвет кузова на стоимость подержанного автомобиля при перепродаже на вторичном рынке Украины.

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