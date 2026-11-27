Рівно 74 роки тому, 27 листопада 1952 року, у Львові з’явився перший тролейбусний маршрут, який пролягав від Залізничного вокзалу до площі Міцкевича.

Від ідеї запустити тролейбусний маршрут до її фактичної реалізації минуло 43 роки, а знамениті львівські тролейбуси ЛАЗ з’явилися на вулицях міста лише в 1963 році. Фокус розповідає, яким був перший транспорт такого типу у Львові та як він розвивався.

Сьогодні неможливо уявити Львів без тролейбусів. Ідея запустити безрейковий омнібус вперше прозвучала в 1909 році, і озвучив її інженер-електротехнік Юзеф Томіцький, який керував будівництвом львівського трамвая, пише "Еспресо.Захід".

Фото: Вiкiпедiя

Ідея, яка 43 роки припадала пилом на полиці

Приводом для обговорення стало питання будівництва трамвайної лінії до Високого замку. Через особливості рельєфу та крутий схил для прокладання рейок були потрібні значні кошти. Тоді Томіцький запропонував варіант тролейбуса, пояснивши, що кілометр такої лінії обійдеться вчетверо дешевше за трамвайну, та навівши як приклад успішний досвід експлуатації тролейбусних ліній, що вже діяли в Австро-Угорщині, зокрема в Гмюнде та Чеських Будейовицях.

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Інженер не тільки планував лінію до Високого Замку, яку можна було б прокласти вже до липня 1909 року, а й пропонував побудувати інші важливі напрямки: вулицями Кадетською (нині Героїв Майдану) та Стрийською до верхньої частини Стрийського парку та Городоцькою до Богданівки.

Незважаючи на всі аргументи Томіцького, у травні 1909 року електрична комісія львівського магістрату відхилила цю ідею, оскільки вважала тролейбус "занадто новим і неперевіреним".

Вдруге це питання порушувалося у 1938–1939 роках, проте реалізації завадила Друга світова війна, і до неї повернулися лише в 1947 році під час підготовки першого генерального плану міста, коли було ухвалено рішення про заміну трамвайної колії на проспекті Свободи на тролейбусну лінію.

Це був практичний крок: звільнити центр від рейок і запровадити новий вид транспорту там, де трамвай уже не міг проїхати. Місто вже з 1894 року мало розвинену трамвайну мережу, і спочатку тролейбус розглядали як доповнення, а не як заміну.

За інформацією lvivmisto.com.ua, рішення Ради Міністрів УРСР про будівництво лінії було ухвалено 3 травня 1952 року. Будівельні роботи розпочалися в середині червня на ділянці "центр — вокзал".

Перші п’ять вагонів моделі МТБ-82Д прибули 8 листопада, з 9 по 12 листопада розпочалося випробування без пасажирів, а регулярний рух за маршрутом №1 (залізничний вокзал – площа Міцкевича) відкрили 27 листопада 1952 року. Перший рейс із пасажирами здійснив водій Іван Троян.

Перші тролейбуси з"явилися у Львові в 1952 році Фото: Центр міської історії

Уже в 1953 році з’явився маршрут № 2 (площа Міцкевича — Богданівка). Вже через рік, у 1954 році, цей маршрут продовжили до залізничної станції Скнилів, а також проклали лінію від площі Міцкевича до нинішньої вулиці Гашека. Згодом мережа поширилася на Новий Львів та Голоско.

Сьогодні у Львові курсують дев’ять тролейбусних маршрутів, як зазначено на сайті мерії.

Перші тролейбуси

На перших маршрутах у Львові курсували тролейбуси МТБ-82Д. Це одна з основних модифікацій радянського тролейбуса з високою підлогою середньої місткості МТБ-82, що серійно випускалася приблизно з 1947 по 1961 рік на авіаційному заводі № 82 у Тушино та на заводі імені Урицького (ЗіУ) в Енгельсі.

Він вирізнявся кутастістю, мав рамну ходову частину та суцільнометалевий кузов середньої місткості. У ньому було близько 40 сидінь, а повна місткість заявлялася на рівні 65 пасажирів.

Перший львівський тролейбус вийшов на маршрут у червні 1963 року, через 11 років після появи цього виду транспорту в місті як такого.

ЛАЗ-695Т збирали на Львівському автобусному заводі, використовуючи кузов автобуса з електрообладнанням від списаних тролейбусів МТБ-82Д.

Тролейбус ЛАЗ-695Т Фото: Facebook

За словами дослідника Антона Лягушкіна, ЛАЗ-695Т не був власне львівською розробкою. Перший такий тролейбус було побудовано в місті Баку на вагоноремонтному заводі ім. Жовтневої революції та введено в експлуатацію під назвою БТЛ-62. Там виготовили щонайменше п’ять таких тролейбусів.

"У 1963 році на заводах ЛАЗ і КЗЕТ дізналися про бакинський тролейбус БТЛ-62, і, відповідно, один такий тролейбус було доставлено до Львова. Тут фахівці розробили відповідні креслення та виготовили партію з 10 тролейбусів (для Львова)", — розповів він.

Оскільки ЛАЗ був завантажений виробництвом автобусів, випуск тролейбусів за ініціативою керівника Київського заводу електротранспорту (КЗЕТ) перенесли до Києва, де вже вироблялися тролейбуси КТБ ("Київ-2" та "Київ-4"), однак виробництво кузовів на КЗЕТ було невеликим.

Тролейбуси, виготовлені в Києві на базі кузовів від автобусів ЛАЗ-695Е, називалися "Київ-5ЛА". Крім того, тролейбуси на базі кузова ЛАЗ-695Е вироблялися в Одесі на Одеському автоскладальному заводі (ОдАЗ-695Т).

Лягушкін зазначає, що, оскільки автобус ЛАЗ-695 спочатку проектувався як приміський, а не міський, тролейбус на базі його кузова мав низку недоліків. Тому в середині 60-х років їх зняли з виробництва. Загалом було виготовлено понад 500 таких тролейбусів.

Переваги та недоліки ЛАЗ-695Т

Як пише "24 канал", тролейбуси ЛАЗ-695Т були досить передовими для свого часу. Наприклад, порівняно з основним тролейбусом СРСР (МТБ-82), львівський був легшим, економічнішим і маневренішим, до того ж міг розвивати швидкість 50 км/год.

Він був оснащений двигуном потужністю 78 кВт, а частина електрообладнання розміщувалася в салоні. Це стало ще одним недоліком моделі — серед інших називалися вузькі двері від донора ЛАЗ-695Б, недостатня місткість та незручні вузькі проходи між сидіннями. Середній термін експлуатації ЛАЗ-695Т становив близько 8 років.

Як розвивався тролейбусний парк Львова

У 1969 році Львів, згідно з рішенням Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), почав отримувати чехословацькі тролейбуси Škoda 9Tr. Загалом до 1982 року до міста надійшло 252 машини різних модифікацій, які на десятиліття стали символом львівського електротранспорту

Ця співпраця продовжилася у 1984 році з надходженням перших 10 одиниць вдосконаленої моделі Škoda 14Tr. До 1990 року їхня кількість зросла до 80, що дозволило суттєво оновити рухомий склад.

Тролейбуси Škoda Фото: Центр міської історії

У 1994 році у Львові розпочалося оновлення тролейбусного парку. Старі моделі замінювали на українські ЛАЗ-52522.

Через 12 років, у 2006-му, Львівське комунальне підприємство отримало перші низькопідлогові автобуси ЛАЗ E183D1.

Низькопідлоговий ЛАЗ E183D1

З 2013 року розпочалася масштабна програма модернізації з акцентом на місцевого виробника — компанію "Електрон". У 2019 році надійшли перші електронні Т19102, оснащені USB-портами, кондиціонерами та системами відеоспостереження.

Додамо, що ще 16 серпня 1964 року для обслуговування тролейбусів у Львові ввели в експлуатацію нове велике тролейбусне депо на вулиці Тролейбусній (тоді — Артема), розраховане на 100 машин. Старе приміщення на Городоцькій, де до цього тролейбуси сусідували з трамваями, переобладнали виключно під трамваї.

Фото: Державний архів Львівської області

Перші львівські тролейбуси "тіснилися" у трамвайному депо Фото: Державний архів Львівської області

Через 20 років, у 1984-му, на території депо побудували першу в СРСР дослідно-промислову лінію діагностики тролейбусів. Ця система, розроблена під керівництвом інженера Володимира Векліча, давала змогу прогнозувати та запобігати несправностям рухомого складу.

Позитивний досвід, отриманий під час експлуатації лінії у Львові, дозволив впровадити понад 450 контрольно-діагностичних стендів у більш ніж 30 містах СРСР, зокрема в Москві, Києві, Мінську, Львові, Ризі, Дніпропетровську, Баку, Харкові.

Тролейбуси у Львові сьогодні

Сьогодні тролейбусний парк Львова налічує близько 97 тролейбусів на всіх діючих маршрутах. Серед них — 72 % є низькопідлоговими.

В автопарку — 11 тролейбусів з автономним ходом (до 20 км), що дають змогу гнучко змінювати маршрути. Завдяки цьому у 2017 році вдалося продовжити маршрут № 9 до нового терміналу аеропорту.

З 2017 року у львівських тролейбусах діє система оплати проїзду за допомогою QR-коду.

Сьогодні вулицями Львова курсують сучасні тролейбуси Фото: lvivmisto.com.ua

У 2026 році саме зношені ділянки тролейбусної лінії на Стриській, Зеленій та Богдана Криля пройшли капітальний ремонт контактної мережі — оновленню майже 10 км проводів та заміні понад 500 опор. Кошти на ці роботи частково надходять із кредиту Європейського інвестиційного банку в рамках програми міського громадського транспорту.

Нагадаємо, що відомо про Володимира Веклича, який у 1966 році створив у Києві перший у світі тролейбусний поїзд.

Також повідомлялося, що в Україні почали виробляти позашляхові маршрутки з повним приводом на базі "Богдана".