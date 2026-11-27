Ровно 74 года назад, 27 ноября 1952 года, во Львове появился первый троллейбусный маршрут, который простирался от Железнодорожного вокзала до площади Мицкевича.

От идеи запустить троллейбусный маршрут до ее фактической реализации прошло 43 года, а знаменитые львовские троллейбусы ЛАЗ появились на улицах города только в 1963 году. Фокус рассказывает, каким был первый транспорт такого типа во Львове и как он развивался.

Сегодня Львов невозможно представить себе без троллейбусов. Идея запустить безрельсовый омнибус впервые прозвучала в 1909 году, и озвучил ее инженер-электротехник Юзеф Томицкий, который руководил строительством львовского трамвая, пишет "Еспресо.Захід".

Фото: Википедия

Идея, которая пылилась на полке 43 года

Причиной для обсуждения стал вопрос строительства трамвайной линии на Высокий замок. Из-за особенностей рельефа и крутого склона требовались большие средства для того, чтобы проложить рельсы. Тогда Томицкий предложил вариант троллейбуса, объяснив, что километр такой линии обойдется в четыре раза дешевле трамвайной, и приведя в пример успешный опыт эксплуатации троллейбусных линий, уже действовавших в Австро-Венгрии, в частности в Гмюнде и Чешских Будейовицах.

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Инженер не только планировал линию на Высокий Замок, которая могла бы быть проложена уже к июлю 1909, но и предлагал построить другие важные направления: по улицам Кадетской (ныне Героев Майдана) и Стрыйской до верхней части Стрыйского парка и по Городоцкой до Богдановки.

Несмотря на все обоснования Томицкого, мае 1909 года электрическая комиссия львовского магистрата отвергла эту идею, поскольку считала троллейбус "слишком новым и непроверенным".

Второй раз этот вопрос поднимался в 1938–1939 годах, однако реализации помешала Вторая мировая война, и вернулись к нему только в 1947 году во время подготовки первого генплана города, когда было принято решение о замене трамвайного пути на проспекте Свободы на троллейбусную линию.

Это был практический шаг: освободить центр от рельсов и дать новый вид транспорта туда, где трамвай уже не помещался. Город уже обладал развитой трамвайной сетью с 1894 года, и троллейбус сначала видели как дополнение, а не замену.

По информации lvivmisto.com.ua, решение Совета Министров УССР о строительстве линии было принято 3 мая 1952 года. Строительные работы стартовали в середине июня по трассе "центр – вокзал".

Первые пять машин модели МТБ-82Д прибыли 8 ноября, с 9 по 12 ноября началась обкатка без пассажиров, а регулярное движение по маршруту №1 (железнодорожный вокзал – площадь Мицкевича) открыли 27 ноября 1952 года. Первый рейс с пассажирами вывел водитель Иван Троян.

Первые троллейбусы появились во Львове в 1952 году Фото: Центр городской истории

Уже в 1953-м появился маршрут №2 (площадь Мицкевича – Богдановка). Уже через год, в 1954 году, этот маршрут продлили до железнодорожной станции Скнилов, а также проложили линию от площади Мицкевича до нынешней улицы Гашека. Впоследствии сеть потянулась в Новый Львов и Голоско.

Сегодня во Львове работают девять троллейбусных маршрутов, говорится на сайте мэрии.

Первые троллейбусы

На первых маршрутах во Львове курсировали троллейбусы МТБ-82Д. Это одна из основных модификаций советского высокопольного троллейбуса средней вместимости МТБ-82, выпускавшаяся серийно примерно с 1947 по 1961 год на авиационном заводе № 82 в Тушино и на заводе имени Урицкого (ЗиУ) в Энгельсе.

Он отличался угловатостью, имел рамную ходовую часть и цельнометаллический кузов средней вместимости. В нем располагалось около 40 мест для сидения, а полная вместимость декларировалась на количестве 65 пассажиров.

Первый львовский троллейбус вышел на линии в июне 1963 года, спустя 11 лет после появления этого вида транспорта в городе как такового.

ЛАЗ-695Т собирали на Львовском автобусном заводе, используя кузов автобуса с электрооборудованием от списанных троллейбусов МТБ-82Д.

Троллейбус ЛАЗ-695Т Фото: Facebook

По словам исследователя Антона Лягушкина, ЛАЗ-695Т не являлся собственно львовской разработкой. Первый такой троллейбус был построен в городе Баку на вагоноремонтном заводе им. Октябрьской революции и введен в эксплуатацию под названием БТЛ-62. Там изготовили не менее пяти таких троллейбусов.

"В 1963 году о бакинском троллейбусе БТЛ-62 узнали на ЛАЗе и КЗЭТе, соответственно один такой троллейбус был доставлен во Львов. Здесь специалисты разработали соответствующие чертежи и изготовили партию из 10 троллейбусов (для Львова)", — рассказал он.

Поскольку ЛАЗ был загружен производством автобусов, выпуск троллейбусов по инициативе руководителя Киевского завода электротранспорта (КЗЭТ) перевели в Киев, где уже производились троллейбусы КТБ ("Киев-2" и "Киев-4"), однако кузовное производство КЗЭТ было небольшим.

Изготовленные в Киеве на основе кузовов от автобусов ЛАЗ-695Е троллейбусы назывались "Киев-5ЛА". Кроме того троллейбусы на основе кузова ЛАЗ-695Е производились в Одессе на Одесском автосборочном заводе (ОдАЗ-695Т).

Лягушкин отмечает, что, поскольку автобус ЛАЗ-695 проектировался первоначально как пригородный, а не городской, троллейбус на базе его кузова имел ряд недостатков. Поэтому в середине 60-х годов их сняли с производства. В общей сложности было изготовлено более 500 таких троллейбусов.

Преимущества и недостатки ЛАЗ-695Т

Как пишет "24 канал", троллейбусы ЛАЗ-695Т были достаточно передовыми для своего времени. Например, по сравнению с основным троллейбусом СССР (МТБ-82), львовский был более легким, экономичным и маневренным, к тому же мог развивать скорость 50 км/ч.

Он оснащался двигателем мощностью 78 кВт, а часть электрооборудования находилась в салоне. Это стало еще одним минусом модели — среди прочих называлась узкая дверь от донора ЛАЗ-695Б, недостаточная вместительность и неудобные узкие проходы между сиденьями. Средний срок службы ЛАЗ-695Т составлял около 8 лет.

Как развивался троллейбусный парк Львова

В 1969 году Львов, согласно решению Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), начал получать чехословацкие троллейбусы Škoda 9Tr. Всего к 1982 году в город прибыли 252 машины разных модификаций, ставших символом львовского электротранспорта на десятилетие

Это сотрудничество продолжилось в 1984 году с поступлением первых 10 единиц усовершенствованной модели Škoda 14Tr. К 1990 году их количество возросло до 80, существенно обновив подвижной состав.

Троллейбусы Škoda Фото: Центр городской истории

В 1994 году во Львове началось обновление троллейбусного парка. Старые модели замещали украинскими ЛАЗ-52522.

Спустя 12 лет, в 2006-м, Львовское коммунальное предприятие получило первые низкопольные ЛАЗы E183D1.

Низкопольный ЛАЗ E183D1

С 2013 года началась масштабная программа модернизации с акцентом на местного производителя — компанию "Электрон". В 2019 году поступили первые электронные Т19102, оснащенные USB-портами, кондиционерами и системами видеонаблюдения.

Добавим, что еще 16 августа 1964 года для обслуживания троллейбусов во Львове ввели в эксплуатацию новое крупное троллейбусное депо на улице Троллейбусной (тогда Артема), рассчитанное на 100 машин. Старое помещение на Городоцкой, где до этого троллейбусы соседствовали с трамваями, переоборудовали только под трамваи.

Фото: Государственный архив Львовской области

Первые львовские троллейбусы "ютились" в трамвайном депо Фото: Государственный архив Львовской области

20 лет спустя, в 1984-м, на территории депо построили первую в СССР опытно-промышленную линию диагностики троллейбусов. Эта система, разработанная под руководством инженера Владимира Веклича, позволяла прогнозировать и предотвращать неисправности подвижного состава.

Положительный опыт, полученный от эксплуатации линии во Львове, позволил внедрить более 450 контрольно-диагностических стендов в более чем 30 городах СССР, в том числе в Москве, Киеве, Минске, Львове, Риге, Днепропетровске, Баку, Харькове.

Троллейбусы во Львове сегодня

Сегодня троллейбусный парк Львова насчитывает около 97 троллейбусов на всех действующих маршрутах. Среди них — 72% являются низкопольными.

В автопарке — 11 троллейбусов с автономным ходом (до 20 км), позволяющих гибко изменять маршруты. Благодаря этому, в 2017 году удалось продлить маршрут №9 до нового терминала аэропорта.

С 2017 года во львовских троллейбусах действует оплата проезда через QR-код.

Сегодня по улицам Львова ездят современные троллейбусы Фото: lvivmisto.com.ua

В 2026 году именно изношенные участки троллейбусной линии на Стрыйской, Зеленой и Богдане Криле пошли под капитальный ремонт контактной сети — обновление почти 10 км проводов и замена более 500 опор. Средства на эти работы частично поступают из кредита Европейского инвестиционного банка в рамках программы городского общественного транспорта.

Напомним, что известно о Владимире Векличе, который создал в Киеве в 1966 году первый в мире троллейбусный поезд.

Также сообщалось, что в Украине начали производить внедорожные маршрутки с полным приводом на базе "Богдана".