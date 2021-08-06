Мати Кузьми Скрябіна заявила про спробу крадіжки пісень її сина (відео)

Як заявила Ольга Кузьменко, лейбл Moon Records відправив 38 скарг на кліпи її сина в YouTube. Це, за словами жінки, може призвести до блокування контенту.

Мати покійного українського співака Кузьми Скрябіна — Ольга Кузьменко — записала відеозвернення, у якому звинуватила вітчизняний лейбл Moon Records і, зокрема, його власника Андрія Пасічника в спробі заволодіти авторським правом виконавця.

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За словами жінки, на відеоролики, опубліковані її сином, з'явилися скарги про порушення авторських прав.

"На YouTube-каналі, який був створений моїм сином ще за життя, Moon Records відправив 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео — з тих, які були недавно розміщені, так і на ті, що були опубліковані раніше ще самим Андрієм. У більшості — це кліпи на оригінальні пісні", — розповіла Ольга Кузьменко.

Мати виконавця зазначила, що через скарги канал виконавця може бути заблокований без права відновлення.

"Як можна таке допустити, щоб канал, створений Кузьмою ще за життя, був заблокований через рейдерство Moon Records?", — запитала вона.

Більше того, як сказала жінка, Андрій Пасічник приховав інформацію про нарахування з авторських і суміжних прав. Кузьменко зазначила, що через це було відкрито кримінальне провадження.

"Чому вам, пане Пасічнику, не дають спокою права інтелектуальної власності, напрацьовані моїм сином за своє коротке життя? Тому що всі ці роки ви жили в них, обкрадаючи нашу сім'ю, і зараз втратили це джерело доходу?", — запитала Ольга.

Також жінка згадала про колишніх учасників групи її сина, які "дали ліцензію Андрію Пасічнику на пісні, права на які нібито належать їм".

Нагадаємо, Кузьма Скрябін помер 2 лютого 2015 року. При тому досі багато хто впевнений, що смерть Скрябіна була невипадковою.

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