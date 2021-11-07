Дебюти з дикого Заходу – книжкові новинки листопада. Новий огляд книг від Юрія Володарського

У листопадовому книжковому огляді Фокусу – одразу кілька гучних дебютів. Дія всіх романів відбувається на заході США: один із них історичний, інші присвячені сучасності, начебто вже не дикій, але ще не цілком цивілізованій.

У романі Емілі Раскович безневинна пісенька стає непрямою причиною жахливого вбивства. Сі Памжань звертається до епохи каліфорнійської золотої лихоманки, її малолітні героїні вирушають у шалену подорож із трупом батька, нав'юченим на краденого коня. Елізабет Ветмор на прикладі одного зґвалтування розповідає про те, що рівність перед законом у Техасі 1970-х була суто формальною. Оскільки в книзі Томмі Оринджа теж не обійшлося без фатальної стрілянини, то можна зробити висновок, що кримінальний сюжет — невід'ємна властивість роману про американський Захід.

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Емілі Раскович "Айдахо"

"Фантом прес", 2021

[ + – ] Емілі Раскович "Айдахо"

Хто: молода письменниця родом із глухих місць того самого штату, який став назвою її роману. На персональному сайті Раскович повідомляється, що вона "виросла на горі" — мабуть, на подібній до тієї, де відбувається дія книги.

Що: із чотирьох дебютних романів цьогорічної добірки "Айдахо" — найуспішніший: 2019-го його відзначили Дублінською премією. Це, між іншим, 100 тис. євро, найдорожча нагорода для англомовної літератури.

Несподіваний прояв доброти ранить сильніше, ніж жорстокість Емілі Раскович, "Айдахо"

Про що: у центрі роману — подія неймовірна, кошмарна, абсурдна. Одного дня Дженні Мітчелл, перша дружина фермера Вейда Мітчелла, ні з того ні з сього зарубала сокирою свою молодшу дочку, шестирічну Мей, після чого її старша дочка, дев'ятирічна Джун, у паніці втікши з місця злочину, зникла безвісти. Поки Дженні відбуває довічний термін у місцевій в'язниці, Енн, друга дружина Вейда, свідомість якого руйнує рання спадкова деменція, намагається докопатися до того, що сталося. Одного разу, зіставивши деякі факти, вона з жахом розуміє, що трагедія пов'язана з нею самою.

Як: дія роману, постійно переміщаючись між різними десятиліттями, охоплює понад пів століття. Читання "Айдахо" нагадує збирання пазлів: деталі загальної картини проступають поступово, закінченого вигляду набуває то одна, то інша її ділянка. Раскович написала разюче зрілий (як для дебюту) роман про дивовижні аспекти людської психіки. Насамперед він про кохання, здатне за одну мить перетворитися на сліпучу ненависть. А ще — про непереборний біль, вічну спокуту, парадокси.

Сі Памжань "Скільки золота в цих пагорбах"

Inspiria, 2021

[ + – ] Сі Памжань "Скільки золота в цих пагорбах"

Хто: Сі Памжань народилася в 1990 році в Пекіні, але виросла в США, куди її родина переїхала, коли майбутній письменниці виповнилося чотири роки.

Що: перший досвід Сі Памжань у великій прозі приніс їй кілька премій другого ряду й увійшов у лонг-лист "Букера".

Читаючи роман Ветмор, Юрій Володарський думав про те, що його нелюбов до надто ефектних сцен усе-таки відносна. Епізод, у якому один хороший герой "Валентайна" з непорозуміння тримає на мушці іншого, входить до найсильніших кульмінацій сучасної літератури

Про що: про двох сестер — етнічних китаянок із сім'ї невдачливого золотодобувача, які після зникнення матері та смерті батька пускаються в ризиковану подорож через пустелі та гори. "Скільки золота в цих пагорбах" — твір мультижанровий: це одночасно історична притча, соціальна драма, шахрайський роман, роман-подорож, роман дорослішання та навіть трохи вестерн.

Як: яскраво, оригінально й навіть якось зухвало. Епічний розмах поєднується тут із захоплюючим сюжетом, поетичним складом і непростою для сприйняття алегоричною щільністю, заснованої на східній міфології. Ще цікаво, що в цій книзі на реалії 1850-х проектуються тренди 2010-х: одна із сестер вважає себе не дівчиною, а юнаком.

Елізабет Ветмор "Валентайн"

Inspiria, 2021

[ + – ] Елізабет Ветмор "Валентайн"

Хто: уродженка Одеси, але не нашої, а штату Техас. Ветмор зайнялася літературою в уже зрілому віці — 2020-го, у рік виходу "Валентайна", їй виповнилося 52.

Що: дія роману відбувається в 1976 році на околицях тієї ж американської Одеси, в епоху, коли Техас переживав масштабний нафтовий бум.

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Про що: про те, як білий хлопець-нафтовик зґвалтував, побив і дивом не вбив 14-річне дівчинку мексиканського походження, і йому за це майже нічого не було. Ветмор піднімає у своєму романі теми расової, гендерної та соціальної нерівності й наочно демонструє, чому вони тепер набули такої гострої, часом хворобливої актуальності.

Як: у "Валентайні" — кілька оповідачок, які змінюють одна одну: у романі звучать лише жіночі голоси, яких катастрофічно бракувало в тогочасній реальності. Тема може здатися кон'юнктурною, але тут вирішальну роль грає літературна майстерність — його Ветмор не позичати. Як і у двох попередніх випадках, це надзвичайно сильний дебют.

Томмі Ориндж "Там ми стали іншими"

Inspiria, 2021

[ + – ] Томмі Ориндж "Там ми стали іншими"

Хто: ще один дебютант і ще один представник американських корінних народів.

Що: Ориндж пише про індіанські проблеми. Цікаво, що оригінальна назва роману – There There, але Inspiria вирішила, що прямий російський аналог звучатиме надто невизначено.

Той, із ким ти проводиш час, зрештою важливіший за те, що ти робиш із цим часом Томмі Ориндж, "Там ми стали іншими"

Про що: дійсно, назва "Там ми стали іншими" точно відповідає змісту книги. Асимілювавшись, відірвавшись від колишнього укладу, переселившись із резервацій до мегаполісів і забувши більшість національних традицій, американські індіанці радикально змінилися. Окрім гено- та фенотипу їх тепер поєднує хіба що неблагополуччя. Більшість персонажів книги – очевидні невдахи.

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Як: одна з головних переваг роману — його панорамність: історії 12 героїв складаються в єдину виразну картину. Один із головних недоліків — фінальне захоплення дією на шкоду змісту: багато важливих смислів залишаються нерозкритими.