Канни 2022. У фільмі-переможці олігархам, які страждають на морську хворобу, читають Маркса

Золота пальмова гілка фестивалю в Каннах дісталася шведському режисерові Рубену Естлунду за фільм "Трикутник смутку", де він зняв Вуді Гаррельсона в ролі капітана-марксиста.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

"Золота пальмова гілка" ювілейного 75-го міжнародного Каннського міжнародного кінофестивалю дісталася фільму "Трикутник смутку" Рубена Естлунда. Це сатирична трагікомедія про те, як парочка моделей після модних показів виявляється на яхті, набитій під зав'язку олігархами. Після піратського нападу всі пасажири, на чолі з капітаном, прихильником вчення Маркса, опиняються на безлюдному острові, де доведеться розбиратися між собою та силами природи без допомоги гаманця.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Щаслива мить Рубена Естлунда в Каннах 2022 Фото: Getty Images [ + – ] "Золота пальмова гілка" дістається шведському режисеру вже вдруге Фото: Getty Images

48-річний шведський режисер Рубен Естлунд увійшов до небагатьох кінематографістів, які двічі отримували найвищий приз Каннського фестивалю "Золота пальмова гілка" — причому за два фільми поспіль. У 2017 році було відзначено попередній фільм Естлунда "Квадрат". За сюжетом, багатий галерейник потрапляє в незручну ситуацію — у нього крадуть телефон і гаманець. А він за мережевим додатком виявляє, що апарат перебуває в бідному районі Стокгольма, і вирушає туди на своїй просунутій "Теслі" "вершити справедливість". Там і починаються всі пригоди.

Важливо

Канни-2022. У програмі фільми про насильство: криваві зомбі, побутові вбивці, серійні маніяки

Тут теж багатих і успішних, ситих і цинічних Рубен Естлунд поміщає в умови телепрограми "Останній герой", щоб нарешті з'ясувати, хто є хто, і показати їхні справжні людські риси.

У цій картині Естлунд перекладає соціальні проблеми на рейки відвертого гротеску: яхта на дні, пасажири й екіпаж на острові, і лише прибиральниця знає, як ловити рибу.

На створення картини вплинуло те, що мати режисера є переконаною соціалісткою. А брат, навпаки, правий консерватор. Отже, Естлунд часто чув нескінченні дискусії на тему справедливого світоустрою.

Безумовна вишенька на торті тут те, що капітана-марксиста цієї яхти зіграв чудовий голлівудський актор Вуді Гаррельсон ("Народ проти Ларрі Флінта", "Справжній детектив", "Ілюзія обману"). Капітан не дуже церемониться зі своїми клієнтами, що видно навіть по ролику.

[ + – ] Трейлер фільму "Трикутник смутку". У ролі капітана, який тролить багатих пасажирів, Вуді Гаррельсон

Опозиційний російський кінокритик Антон Долін розпитав режисера, як Гаррельсон відреагував на пропозицію зіграти капітана яхти.

"Він був у захваті. Вуді сам просився після "Квадрата" в мій наступний фільм. Дзвоню йому й кажу: "Ок, все починається у світі моди, а потім пара топмоделей вирушає в круїз на шикарній яхті. Її капітан Томас — переконаний марксист, і коли під час шторму всіх гостей долає морська хвороба, і вони починають блювати, він, будучи п'яним, читає вголос "Маніфест Комуністичної партії". Як тобі таке?" Він відразу погодився, не роздумуючи", — розповів Рубен Естлунд виданню Meduza.

"Трикутник смутку" та війна в Україні

Із цим капітаном напрошується одна аналогія, пов'язана з Україною. На самому початку російсько-української війни капітан розкішної яхти Тарас Остапчук утопив її, бажаючи помститися її власнику — російському олігарху, за те, що російські ракети атакували Київ. Іспанський суд капітана відпустив. Тобто надзвичайні обставини ставлять на одну дошку людей, які перебувають на різних щаблях соціальної ієрархії. До того ж на шикарній яхті один із пасажирів — російський олігарх Дмитро з коханкою.

У "Трикутнику смутку" впливові та багаті олігархи й магнати змушені бути "зрівняні" в правах на острові. Сатиричний дар Рубена Естлунда не шкодує нікого. Судячи з ролика, найбільше симпатії глядача випаде на частку капітана-п'яниці, але не факт. Можливо, на нас чекає сюрприз, адже другу "Золоту пальмову гілку" не дають просто так.

[ + – ] Зірки фільму "Трикутник смутку" насолоджуються тріумфом у Каннах [ + – ] Зірки фільму "Трикутник смутку" насолоджуються тріумфом у Каннах [ + – ] Зірки фільму "Трикутник смутку" насолоджуються тріумфом у Каннах [ + – ] Зірки фільму "Трикутник смутку" насолоджуються тріумфом у Каннах [ + – ] Зірки фільму "Трикутник смутку" насолоджуються тріумфом у Каннах

Канни 2022: нагороди кінофестивалю

Гран-прі — "Близько", Лукас Донт/"Зірки опівдні", Клер Дені

Найкращий актор — Сон Кан-хо ("Посередник", Хірокадзу Корееда)

Найкраща акторка — Зара Амір Ебрахімі ("Священний павук", Алі Аббасі)

Приз журі — "Іа" Єжи Сколимовскі/ "Вісім гір" Шарлотта Вандермерс і Фелікс ван Грунінген

Найкращий режисер — Пак Чхан-ук ("Рішення піти")

Найкращий сценарій — Тарік Салех ("Хлопчик із небес")

Спеціальний приз ювілейного 75 Канського міжнародного кінофестивалю — "Торі та Локіта" Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн

Важливо