Канны 2022. В фильме-победителе олигархам, страдающим морской болезнью, читают Маркса

Золотая пальмовая ветвь фестиваля в Каннах досталась шведскому режиссеру Рубену Эстлунду за фильм "Треугольник печали", где он снял Вуди Харрельсона в роли капитана-марксиста.

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"Золотая пальмовая ветвь" юбилейного 75-го Каннского международного кинофестиваля досталась фильму "Треугольник печали" Рубена Эстлунда. Это сатирическая трагикомедия о том, как парочка моделей после модных показов оказывается на яхте, набитой под завязку олигархами. После шторма все пассажиры, во главе с капитаном, приверженцем учения Маркса, оказываются на необитаемом острове, где придется разбираться между собой и силами природы без помощи кошелька.

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[ + – ] Счастливый миг Рубена Эстлунда в Каннах 2022 Фото: Getty Images [ + – ] "Золотая пальмовая ветвь" достается шведскому режиссеру уже второй раз Фото: Getty Images

48-летний шведский режиссер Рубен Эстлунд вошел в число немногих кинематографистов, которые дважды получали высший приз Каннского фестиваля "Золотая пальмовая ветвь" — причем за два фильма подряд. В 2017 году был отмечен предыдущий фильм Эстлунда "Квадрат". По сюжету, богатый галерейщик попадает в неловкую ситуацию – у него крадут телефон и кошелек. А он по сетевому приложению обнаруживает, что аппарат находится в бедном районе Стокгольма и отправляется туда на своей продвинутой Тесле "вершить справедливость". Там и начинаются все приключения.

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Здесь тоже богатых и успешных, сытых и циничных Рубен Эстлунд помещает в условия телепрограммы "Последний герой", чтобы, наконец, выяснить, кто есть кто, и показать их настоящие человеческие черты.

В этой картине Эстлунд переводит социальные проблемы на рельсы откровенного гротеска: яхта на дне, пассажиры и экипаж на острове, и только уборщица знает, как ловить рыбу…

На создание картины повлияло и то, что мать режиссера является убежденной социалисткой. А брат, напротив, правый консерватор. Так что Эстлунд часто слышал бесконечные дискуссии на тему справедливого мироустройства.

Безусловная вишенка на торте здесь то, что капитана-марксиста этой самой яхты сыграл великолепный голливудский актер Вуди Харрельсон ("Народ против Ларри Флинта", "Настоящий детектив", "Иллюзия обмана"). Капитан не очень-то церемонится со своими клиентами, что видно даже по ролику.

[ + – ] Трейлер фильма "Треугольник печали". В роли капитана, который троллит богатых пассажиров, Вуди Харрельсон

Оппозиционный российский кинокритик Антон Долин расспросил режиссера, как Харрельсон отреагировал на предложение сыграть капитана яхты.

"Он пришел в восторг. Вуди сам просился после "Квадрата" в мой следующий фильм. Звоню ему и говорю: "Ок, все начинается в мире моды, а потом пара топ-моделей отправляется в круиз на шикарной яхте. Ее капитан Томас — убежденный марксист, и, когда во время шторма всех гостей одолевает морская болезнь и они начинают блевать, он, будучи вдрызг пьяным, читает вслух "Манифест Коммунистической партии". Как тебе такое?" Он тут же согласился, не раздумывая", — рассказал Рубен Эстлунд изданию Meduza.

"Треугольник печали" и война в Украине

С этим капитаном напрашивается одна аналогия, связанная с Украиной. В самом начале российко-украинской войны капитан роскошной яхты Тарас Остапчук утопил ее, желая отомстить своему хозяину – российскому олигарху, за то, что российские ракеты атаковали Киев. Испанский суд капитана отпустил. То есть, чрезвычайные обстоятельства ставят на одну доску людей, находящихся на разных ступенях социальной иерархии. При чем на шикарной яхте один из пассажиров — российский олигарх Дмитрий с любовницей.

В "Треугольнике печали" влиятельные и богатые олигархи и магнаты вынуждены быть "уравнены" в правах на острове. Сатирический дар Рубена Эстлунда не щадит никого. Судя по ролику, больше всего симпатии зрителя выпадет на долю капитана-пропойцы, но не факт. Возможно, нас ждет сюрприз, ведь вторую "Золотую пальмовую ветвь" не дают просто так.

[ + – ] Звезды фильма "Треугольник печали" наслаждаются триумфом в Каннах [ + – ] Звезды фильма "Треугольник печали" наслаждаются триумфом в Каннах [ + – ] Звезды фильма "Треугольник печали" наслаждаются триумфом в Каннах [ + – ] Звезды фильма "Треугольник печали" наслаждаются триумфом в Каннах [ + – ] Звезды фильма "Треугольник печали" наслаждаются триумфом в Каннах

Канны 2022: награды кинофестиваля

Гран-при -— "Близко", Лукас Донт/"Звезды в полдень", Клэр Дени

Лучший актер — Сон Кан-хо ("Посредник", Хирокадзу Корээда)

Лучшая актриса — Зара Амир Эбрахими ("Священный паук", Али Аббаси)

Приз жюри — "Иа" Ежи Сколимовски/ "Восемь гор" Шарлотта Вандермерс и Феликс ван Грунинген

Лучший режиссер — Пак Чхан-ук ("Решение уйти")

Лучший сценарий — Тарик Салех ("Мальчик с небес")

Специальный приз юбилейного 75 Каннского международного кинофестиваля — "Тори и Локита" Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

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