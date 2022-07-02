Помер творець "Чебурашки" та "Снігової королеви"

Художник анімаційного кіно не дожив два місяці до свого 102-річчя.

Помер відомий російський та радянський мультиплікатор Леонід Шварцман. Про це повідомляє ТАСС.

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Творець улюбленого тисячами дітей образу Чебурашки та мультфільму "38 папуг" помер у Москві на 102-му році життя. Про це розповів шеф-редактор "Союзмультфільму" Сергій Капков.

"Леоніда Ароновича Шварцмана не стало", — зазначив представник організації.

Наразі подробиць про останні моменти життя Шварцмана немає.

Легендарний художник-мультиплікатор народився в Мінську. З 1948 року Леонід Аронович працював на студії "Союзмультфільм".

[ + – ] Леонід Шварцман створив візуальний образ Чебурашки

Саме Шварцман створив візуальний образ Чебурашки з мультфільму "Крокодил Гена". За його участі у світ вийшли такі картини, як "38 папуг", "Снігова королева", "Червоненька квіточка", "Дядько Стьопа — міліціонер", "Кошеня на ім'я Гав" тощо.

У серпні 2022 художнику анімаційного кіно могло виповнитися 102 роки.

Нагадаємо, у червні 2022 пішов з життя 45-річний виконавець хіта "Шоколадний заєць" П'єр Нарцис.

Також Фокус писав про раптову смерть на 49-му році життя російського виконавця Юрія Шатунова. Артист помер від обширного інфаркту.