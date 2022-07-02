Умер создатель "Чебурашки" и "Снежной королевы"

Художник анимационного кино не дожил два месяца до своего 102-летия.

Умер известный российский и советский мультипликатор Леонид Шварцман. Об этом сообщает ТАСС.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Создатель любимого тысячами детей образа Чебурашки и мультфильма "38 попугаев" скончался в Москве на 102-м году жизни. Об этом рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", — отметил представитель организации.

На данный момент подробностей о последних моментах жизни Шварцмана нет.

Легендарный художник-мультипликатор родился в Минске. С 1948 года Леонид Аронович работал в студии "Союзмультфильм".

[ + – ] Леонид Шварцман создал визуальный образ Чебурашки

Именно Шварцман создал визуальный образ Чебурашки из мультфильма "Крокодил Гена". При его участии в свет вышли такие картины, как "38 попугаев", "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Дядя Степа — милиционер", "Котенок по имени Гав".

В августе 2022 художнику анимационного кино могло исполниться 102 года.

Напомним, в июне 2022 ушел из жизни 45-летний исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс. Певец умер во время операции.

Также Фокус писал о внезапной смерти на 49-м году жизни российского исполнителя Юрия Шатунова. Артист скончался от обширного инфаркта.