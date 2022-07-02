Умер создатель "Чебурашки" и "Снежной королевы"
Художник анимационного кино не дожил два месяца до своего 102-летия.
Умер известный российский и советский мультипликатор Леонид Шварцман. Об этом сообщает ТАСС.
Создатель любимого тысячами детей образа Чебурашки и мультфильма "38 попугаев" скончался в Москве на 102-м году жизни. Об этом рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", — отметил представитель организации.
На данный момент подробностей о последних моментах жизни Шварцмана нет.
Легендарный художник-мультипликатор родился в Минске. С 1948 года Леонид Аронович работал в студии "Союзмультфильм".
Именно Шварцман создал визуальный образ Чебурашки из мультфильма "Крокодил Гена". При его участии в свет вышли такие картины, как "38 попугаев", "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Дядя Степа — милиционер", "Котенок по имени Гав".
В августе 2022 художнику анимационного кино могло исполниться 102 года.
Напомним, в июне 2022 ушел из жизни 45-летний исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс. Певец умер во время операции.
Также Фокус писал о внезапной смерти на 49-м году жизни российского исполнителя Юрия Шатунова. Артист скончался от обширного инфаркта.