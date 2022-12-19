200 років Святому Миколаю, який приносить подарунки дітям. Топ 7 фільмів про Санта-Клауса

19 грудня — День Святого Миколая. А цьогоріч — ще й 200 років образу Санта-Клауса, який створив американський поет Клемент Мур.

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Фокус зробив добірку фільмів про Санта Клауса, де це — крутий, сучасний дідусь, який чудово орієнтується у міських реаліях. Добрий Санта Клаус із білою бородою, у червоному костюмі та шапочці, який прибуває з Північного полюса на оленях із мішком за плечима, щоб покласти у панчохи подарунки під ялинку, чудово адаптувався у сучасному кінематографі, де його не дивують смартфони, гаджети й автомобілі — він паркується на своїх санях у центрі будь-якого міста.

Це не дивно, адже за майже дві тисячі років образ Святого Миколая Угодника зазнав багатьох змін, але суть його одна — дарувати подарунки. Прототип Санта-Клауса — це Святий Миколай Чудотворець, він же Угодник, який жив у III-IV столітті н. е. у Малій Азії (сучасна Туреччина). Він походив із сім'ї багатих християн, присвятив себе служінню Богу і став єпископом. Вважається, що подарункова традиція з'явилася, коли Святий Миколай підкинув мішечки із золотом трьом сестрам-безприданницям (збіднілий батько зібрався продати дочок у бордель, а завдяки допомозі Святого Миколая, у дівчат з'явилось придане). Миколай підкидав мішечки з монетами через вікно — анонімно. Лише втретє батько підстережив благодійника. І Санта перестав бути "таємним"!

Голландці вже у XVII столітті призначили святого Миколая головним із роздавання подарунків перед Різдвом. У цій країні різдвяний дід і зараз носить єпископське вбрання, митру, а також посох, як і належить його сану.

У XVII столітті голландці почали переселятися в Америку. Вони там заснували поселення Нью-Амстердам (майбутній Нью-Йорк), і Святого Миколая називали на голландський манер — Sinter Кlaas. Сінтерклаас був дуже важливим святим: він захищав моряків і сиріт. Так, на носі одного з голландських фрегатів навіть було закріплено його дерев'яну постать.

Американський письменник Вашингтон Ірвінг у книзі "Історія Нью-Йорка" (1821) розповів про Санта-Клауса, надихнувши священика та викладача Клемента Мура на написання у 1822 році дитячого вірша "Візит Святого Миколая". Згідно із сюжетом, батько сімейства бачить, як у різдвяну ніч "товстенький дідок-ельф" на упряжці з восьми оленів зупинився перед ґанком, через димар проник у будинок, набив дитячі панчохи подарунками і вирушив, вигукнувши наостанок: "З Різдвом усіх!". Виходить, Санта Клаусу 200 років — такому, яким ми його знаємо!

Шедевр Клемента Мура миттєво набув "вірусної" популярності: у всіх американських сім'ях вірш почали читати перед Різдвом.

У 1863 році американський художник Томас Наст намалював низку веселих малюнків, де Санта-Клаус дарує подарунки дітям — дідусь тут уже майже в канонічному вигляді. А в 1931 рекламний художник "Кока Коли" Геддон Сандблом зобразив Санта-Клауса в червоному вбранні з білою облямівкою — у брендових кольорах "Коли". Сьогодні — це вже канон.

В СРСР святого Миколая заведено було називати Дідом Морозом, додавши йому супутницю-Снігуроньку. Роздавання подарунків відповідно пересунули на Новий рік. З розвалом Союзу знову з'явилася канонічна постать Санта Клауса і — різдвяні подарунки. В Україні ж Святий Миколай приходить до дітей на своє свято — 19 грудня.

Тепер вас не так здивують фільми з пригодами Санти в урбаністичних декораціях — пригод і трансформацій цього персонажа вистачало.

То що ж подивитися з усією родиною на Різдво та Новий рік? Звісно, фільми про Санту! У нас їх ціла добірка.

Санта-Клауси / The Santa Clauses

США, 2022, мінісеріал, фентезі

У ролях: Тім Аллен, Елізабет Мітчелл, Остін Кейн

Цей прем'єрний мінісеріал Disney+ — продовження популярної серії фільмів про рекламника Скотта Келвіна, який виступив у ролі Санта-Клауса.

Келвін наближається до свого 65-річчя і розуміє, що не може бути Сантою вічно. Санті, який зібрався на пенсію, потрібно визначити наступника — він обирає його з членів своєї родини.

Келвін був першою людиною, яка прийняла мантію Санта-Клауса після того, як армія попередніх Санта-Клаусів вирішила, що світу потрібен хтось, знайомий із розвитком технологій. Тепер його погляди звернені до своєї сім'ї, якій треба скласти іспит щодо обов'язків Санти.

[ + – ] Серіал "Санта-Клауси" – трейлер

"Санта Клаус" / The Santa Clause

США, Канада, 1994, фентезі

У ролях: Тім Аллен, Ніл Міллер, Венді Крюсон

Це перший фільм, що дав початок кіноциклу та мінісеріалу 2022 року: картина при 20-мільйонному бюджеті зібрала майже в 10 разів більше — $189 млн.

Скотт Келвін — розлучений рекламник. Напередодні Різдва Скотт забирає сина у колишньої дружини і проводить з ним не надто веселий вечір. Однак уночі ці двоє бачать на даху свого будинку Санта-Клауса — початок очевидно навіяний класичною поемою Клемента Мура, але далі — новий сюжетний хід. Від окрику Скотта чарівник оступається, падає і втрачає свідомість. Тато із сином залазять у сані Санти, і з цього моменту життя рекламника круто змінюється: тепер він має взяти на себе обов'язки Санта-Клауса.

Для коміка Тіма Аллена ця роль стала доленосною — проєкт виявився надзвичайно популярним. Його худий невдаха Скотт перетворився на сивого, впевненого в собі повненького старця. З'явилися два успішні продовження: "Санта-Клаус-2" (2002) та "Санта-Клаус-3" (2006). Приблизно в тій же іпостасі (упорядника Різдва) Аллен знявся у фільмі "Різдво з невдахами" (2004), хоча критики лаяли фільм — публіці сподобалося.

[ + – ] Трейлери фільму "Санта Клаус"

"Санта і компанія" / Santa & Cie

Франція, 2017, фентезі

У ролях: Ален Шаба, Одрі Тоту

Перед Різдвом усіх ельфів, відповідальних за виготовлення подарунків для малюків, косить незрозуміла хвороба. Дідусь Санта вирушає у Париж шукати вітамін С. Але чомусь прямо з аптеки його відправляють у поліцейську дільницю: ніхто взагалі не впізнає в ньому чарівного рознощика подарунків.

Роль Санти у цьому фільмі виконав Ален Шаба — французький комік. Він виступив і режисером, і сценаристом стрічки. Саме тому фільм рясніє безліччю смішних епізодів. У фільмі з'являється і місіс Клаус.

[ + – ] Трейлер "Санта і компанія"

"Різдвяні хроніки" / The Christmas Chronicles

США, 2018, фентезі

У ролях: Курт Расселл, Джуда Льюїс

Кейт і Тедді Пірс залишаються одні на Святвечір: їхню маму терміново викликають на роботу. Юні брат із сестрою збираються отримати відеодоказ приходу старого в червоному вбранні до них у будинок. Коли Санта прибуває, діти крадькома залізають в його сані, щоб зняти все на відеокамеру, але трапляється аварія.

Зазначимо, що Курту Расселлу дуже йде ця роль і біла борода.

[ + – ] Трейлери фільму "Різдвяні хроніки"

"Канікули Санта-Клауса" / Santa Who?

США, 2000, фентезі

У ролях: Леслі Нільсен, Стівен Екхолдт, Робін Лайвлі

Комедія, що вже стала класичною, з коміком Леслі Нільсеном ("Аероплан", "Голий пістолет").

Напередодні Різдва Санта-Клаус, який поспішає на своїх санях з оленями по небесах, несподівано на повороті випадає із саней і приземляється на капот машини репортера Пітера. Старий залишається живим, але втрачає пам'ять. Пітер запрошує Санту знятись у телепередачі, щоб той зміг знайти родичів. Тим часом ельфи, стурбовані зникненням начальника, починають його шукати.

Однак загалом для Санти — це не найгірший час: через втрату пам'яті він іде у "вимушену відпустку" і докладніше знайомиться із сучасним мегаполісом і його мешканцями.

[ + – ] Трейлери фільму "Канікули Санта-Клауса"

"Фред Клаус, брат Санти" / Fred Claus

США, 2007, фентезі

У ролях: Вінс Вон, Пол Джаматті, Рейчел Вайс

Несподівано з'ясовується, що Санта Клаус має брата на ім'я Фреда. І він досить неприємний. Зрозуміло, через свій поганий характер, він не зробив таку блискучу кар'єру, як Санта. Але одного разу Святий Нік, він же Санта, потрапляє у біду. Фред змушений замінити його. І тут з'ясовується, що братик не настільки поганий, як здавалося. У конкуренції з "оригінальним" Сантою деякі почали віддавати перевагу Фреду. "Тобі треба вчитися бути жорстким", — зауважили Ніку. — "Я святий. Жорсткість — це не для мене", — зітхнув Санта.

[ + – ] Трейлер фільму "Фред Клаус, брат Санти"

"Дістати Санту" / Get Santa

Британія, 2014, фентезі, комедія

У ролях: Джим Бродбент, Рейф Сполл, Кіт Коннор

Британський варіант комедії про Санта-Клауса з не таким уже й тонким англійським гумором, але все-таки кумедний. Сюжет соціально загострений і чимось нагадує ідею радянського фільму "Джентльмени удачі" (1971), де є зустріч Нового року.

Тут Санта потрапляє в аварію — його сані заплуталися в дротах. Олені розбіглися. У долі Санти беруть активну участь ексв'язень Стів і його син. Однак, під час спроби витягти оленів із собачого притулку, Санту самого відправляють у в'язницю — ту саму, звідки нещодавно вийшов Стів.

Щоб не стати об'єктом глузувань, Санті доводиться змінити іміджі — у цьому йому допомагає друг Стіва, перукар. Але зеки, дізнавшись, що новенький "добре зображує" Санту, просять його зробити це на святкуванні Різдва. Санта готує подарунки і згадує, кому з ув'язнених він що дарував, коли ті були дітьми.

Ця сцена схожа на момент із фільму "Джентльмени удачі", коли завдитсадком Трошкін, який зображував ватажка банди Доцента, перед Новим роком дарує своїм підопічним — злодіям-рецидивістам — подарунки, щоб пробудити в них добрі почуття.

У певному сенсі ці ролі несуть релігійний характер: Санта (а в радянському варіанті Дід Мороз) тут рятують заблукані душі.

[ + – ] Трейлер фільму "Дістати Санту"

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