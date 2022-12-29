Символ 2022. Хагі Вагі як предтеча війни: чому іграшка-обіймашка стала монстром-людожером

Іграшка Хагі Вагі стала фантастично популярна в лютому 2022, просто перед війною — і це символічно

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Купив я на розкладці дармовис у вигляді синього котика з великими очима та широкою усмішкою. Милота. Молодший, семирічний Ваня: "Тату, ти думаєш, він смішний? Це Хагі Вагі. У нього за посмішкою — страшні зуби, він з'їсти може. Особисто мені він не подобається".

Я тут же згадав, що влітку на Закарпатті, в горах біля водоспаду, продавалися такі ж плюшеві іграшки, але зі страшним оскалом. Я здивувався монстрам: дивно, що їх продають дітям? І ціна кусюча. "Тому, що тренд, — пояснили продавці зі сміхом. — Це Хагі Вагі. Ми їх самі боїмося. Але діти беруть". Виявилося, що це персонаж із комп'ютерної гри — іграшка-обіймашка, яка раптом стала монстром, який намагається всіх зжерти. Символічно він нагадав дружбу з нашим північним сусідом, який 24 лютого раптом виявив за обіймами — звірячий оскал.

Фокус розбирається з історією популярного мему, який може претендувати на символ 2022.

Я купив дармовис у вигляді Хагі Вагі, бо не впізнав у ньому того "карпатського" монстра: він тут усміхається із закритим ротом.

[ + – ] Дармовис Хагі Вагі

Коли я поліз у мережу, мене вразила популярність синього монстра: в Арестовича десятки тисяч переглядів на YouTube, у Невзорова — сотні, а у Хагі Вагі — мільйони! Причому, він з'явився лише у жовтні 2021 року, як персонаж комп'ютерної горор-гри Poppy Playtime, випущеної американською інді-компанією.

Huggy Wuggy — від англ. to hug — "обіймати". Тобто спочатку її задумували як іграшку-обіймашку.

За сюжетом гри, головний герой, колишній співробітник фабрики іграшок Playtime Co., вирішує розслідувати таємниче зникнення колег. Нікого на фабриці немає, тільки подекуди калюжі крові. У залі стоїть триметрова іграшка-обіймашка Хагі Вагі і посміхається червоним ротом (як на купленому мною дармовисі). У Хагі Вагі у лапах — ключ. Береш ключ і він дає змогу дістати із сейфа VHS-касети, де розказано, що сталося на виробництві.

Однак як тільки починаєш дивитися, раптом помічаєш, що Хагі Вагі зник зі свого місця у холі компанії. Він починає за тобою погоню, роззявивши пащу... а в нього там виявляється три ряди зубів, як в акули. Якщо він наздожене, то обіймає до смерті. Причому, ганятися може навіть по вентиляційних трубах — це іграшкова тварюка м'яка.

Виходить, саме Хагі Вагі з'їв усіх працівників. На стіні його кривавий напис "Пробач, але я голодний". Чомусь він шкодує про свою поведінку?

Головний перевертень гри: іграшка-обіймашка, покликана любити, виявляється зубастим ненаситним монстром.

[ + – ] З'явилася жіноча модифікація Хагі Вагі – рожева Кісі Місі, і ще кілька їхніх "родичів": різнокольорова Ліллі Міллі, помаранчевий Ванк Панк Фото: Getty Images

Відео з Хагі Вагі виклали в Tik-Tok, і воно відчайдушно завірусилося. Потім на YouTube з'явився анімаційний фільм, де йшлося про історію фабрики та походження монстра — мультик відразу перевалив за 10 млн переглядів.

У мультфільмі говорилося, що на фабриці зробили дві хітові іграшки: красива, великоока лялечка Поппі та обіймашка Хагі Вагі. Але на цьому виробництві була ще одна секретна мета — домогтися безсмертя у лабораторіях. (Ага, назавжди впасти в "іграшковий" інфантилізм).

Одного зі співробітників спокусили кар'єрним підвищенням за участь у секретному науковому експерименті. Його схрестили з Хагі Вагі (за однією з версій пересадили його мозок в іграшку). Експеримент пройшов вдало, та тільки співробітник перетворився на монстра: він розбив двері своєї одиночної камери і почав пожирати всіх поспіль. Саме тому на фабриці так порожньо. Але Хагі Вагі не один — лялька Поппі теж є в одній із коробок. Причому, за однією з версій, саме вона стоїть за всім цим кошмаром, хоча прикидається жертвою, яку треба врятувати.

Плюшеві іграшки Хагі Вагі почали активно купувати, щоби робити з ними відосики. Якась нісенітниця на кшталт "Хагі Вагі робить зарядку" або "Хагі Вагі осідлав кішку" запросто набирають по мільйону переглядів і більше.

[ + – ] Відос "Хагі Вагі осідлав кішку" набрав 1 млн переглядів

З'явилася жіноча модифікація Хагі Вагі — рожева Кісі Місі, і ще кілька "родичів": різнокольорова Ліллі Міллі, помаранчевий Ванк Панк тощо. Нині ними завалено всі іграшкові та сувенірні крамниці.

Батьки забили на сполох, але психологи заспокоїли: дітям після трьох-чотирьох років Хагі Вагі не небезпечний — нібито малюки, навпаки, вчаться не боятися: адже Хагі Вагі "приручається". Раніше ж діти не боялися засинати в ліжечках з ведмедиками та вовченятами, а це ж хижаки!

[ + – ] Ще одна модифікація Хагі Вагі: рожевий та пухнастий Фото: Getty Images

Цікаво, що перший сплеск популярності Хагі Вагі та ціла низка статей про нього з'явилися у лютому 2022 року — суворо перед початком російсько-української війни. Адже Хагі Вагі справді у чомусь символізує розвиток відносин між нашими країнами. Попри окупований Крим та загострення на Донбасі, багато українців вірили у залишки дружби між нашими "братськими" народами. Тим паче Путін та Лавров ще за два місяці до масштабного вторгнення РФ до нашої країни запевняли, що жодної війни не буде. Але їхні "обіймашки" закінчилися віроломним нападом та спробою з'їсти Україну.

Отже, Хагі Вагі цілком заслужено може претендувати на символ 2022 року.

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