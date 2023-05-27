Ювілей творця агента 007. Топ 10 атрибутів Джеймса Бонда, які роблять його супершпигуном

28 травня виповнюється 115 років від дня народження Яна Флемінга — письменника, який вигадав Джеймса Бонда.

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Британський письменник Ян Флемінг (1908-1964) служив у військовій розвідці під час Другої світової. Він був інтелектуалом-стратегом: розробляв операції. За однією з легенд, саме Ян Флемінг розробив операцію з викрадення Мартіна Бормана, рейхсляйтера та особистого секретаря Гітлера в обмін на інформацію про золото нацистської партії. Начебто все вийшло, і Борман потім "розчинився" в Південній Америці. Одну зі своїх операцій Флемінг назвав "Джеймс Бонд" — на ім'я орнітолога, який написав книгу про птахів Вест-Індії — вона просто потрапила письменнику на очі.

Ян Флемінг: розвідник, гульвіса та коханець

Походив зі знатної та багатої сім'ї — його батько був членом парламенту і значився в приятелях у самого Вінстона Черчилля. Батьки розійшлися, але мати підтримувала сина в усіх починаннях.

Ян був гульвісою та баламутом: крутив десятки романів із заміжніми жінками, деякі з них закінчувалися скандалами.

Одружився зі скрипом і, щоб розважити себе, став писати роман про супершпигуна, який бився без розбору, живучи водночас на широку ногу. Сюжет довів майже до пародії, але канва була правдивою — про британську розвідку Ян Флемінг знав чимало.

Перший роман про Джеймса Бонда "Казино "Рояль" вийшов 13 квітня 1953 і великим попитом не користувався: за рік було продано всього 12 тисяч екземплярів. Із набагато більшим успіхом і під іншою назвою книга вийшла в США. До того ж американські видавці вимагали, щоб агента звали "на американський" манер — Джиммі. Саме під таким ім'ям стали знімати фільми про агента 007 у США в 1950-ті. Але пізніше — вже в канонічних версіях — повернулися до первісного імені: "Бонд. Джеймс Бонд!"

Щойно Флемінг відчув успіх, відразу став досить швидко вигадувати нові історії: по роману на рік. Рука в нього була набита ще в молодості, коли він встиг попрацювати за протекцією матері кореспондентом у легендарному інформаційному агентстві "Рейтер".

У цьому "шпигунському чтиві", як дружина Флемінга називала його літературну творчість, письменник знайшов свій ідеал. Усього романів про Бонда вийде 14, у них викристалізувався образ "непотоплюваного" суперагента 007. Стиль книжкового циклу — суміш пафосу та гротеску.

Ян Флемінг, творець образу Джеймса Бонда, у якого автор багато привніс від себе

Письменник вів не менш бурхливе життя, ніж Джеймс Бонд — щодо любовних інтрижок і випивки. Здоров'я майстра не витримало: він пішов через повторний інфаркт у віці 56 років. Але створений ним герой вдало перемістився на екран і отримав безсмертя. Його зображали у 25 фільмах шість акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан, Денієл Крейґ. Кожен вносив щось від себе — один Бонд був агресивнішим, інший — ввічливішим, але в цілому супершпигун вийшов цілісною особистістю, яка запам'ятовується.

Ян Флемінг і перший виконавець ролі канонічного Бонда — Шон Коннері

Кожен легендарний герой має свої відмінні риси й атрибути. У Супермена — це червоний плащ, жовта буква "S" на синьому костюмі та вміння літати. У Бетмена — маска кажана, бетмобіль і загострене почуття справедливості. Фокус виділив такі риси в суперагента 007, без яких Бонд — не Бонд.

Топ 10 атрибутів суперагента 007 Джеймса Бонда

Важливі цифри агента 007: скільки він убив лиходіїв, випив літрів алкоголю та мав подружок

1. Культова фраза-вітання: "Бонд. Джеймс Бонд". Якщо ви повторите так своє прізвище з ім'ям під час знайомства, ви явно чи опосередковано представитеся в стилі відомого супершпигуна.

Епізоди з "представленнями" Джеймса Бонда

2. Звичка вживати багато міцного алкоголю. У 25 фільмах агент 007 випиває на екрані 120 разів. У фільмах Джеймс Бонд віддає перевагу різним коктейлям, але горілка з мартіні — його алкогольна візитна картка. Із приказкою: "Збовтати, але не змішувати". Підраховано, що загалом він випиває по 4,5 літра в стрічці. Значить, Бонд ужив у середньому 112 літрів міцних напоїв.

Джеймс Бонд говорить про свій улюблений коктейль — горілку з мартіні

3. Ідеальне носіння смокінгу. Ефектніше, звичайно, з'явитися в смокінгу під водолазним костюмом, як це зробив Шон Коннері у фільмі "Голдфінгер".

А ось епізод, у якому "пізній" Бонд Денієла Крейґа показує своє трепетне ставлення до цього атрибуту аристократів. Жарти подружки на суперагента не діють. Смокінг — це якщо не святе для нього, то приблизно таке.

Смокінг — неодмінний атрибут Джеймса Бонда

4 Ефектний жест. Звичка закидати капелюх на вішалку з відстані не менше двох-трьох метрів.

Джеймс Бонд кидає капелюх на вішалку

5. Масштабні вороги. У розпал Холодної війни між СРСР і Заходом радянський генерал Орлов, майже як Путін, збирався зробити таке: "За п'ять днів ми завоюємо Європу — за будь-якого опору противника". Але йому заперечував генерал із українським прізвищем Гоголь, який навіть став згодом союзником Бонда: "Вам не здається, що це повне божевілля. Всім зрозуміло, що НАТО неодмінно відповість ядерним ударом!" — "Ніколи. Захід загниває, і він розділений", — гарячкував Орлов. — "Я не бачу сенсу розв'язувати війну заради вашої маніакальної спраги завоювань", — урезонив його Гоголь.

Дивуєшся, наскільки все це сьогодні звучить актуально. Відразу згадується путінський план "взяти Київ за три дні". І після провалу цього плану — ядерний шантаж.

Шкода, що в оточенні президента РФ не знайшлося нікого на кшталт генерала Гоголя.

План із захоплення Європи "за 5 днів" генерала Орлова ("Octopussy", 1983) нагадує план Путіна щодо захоплення Києва й України "за три дні"

6. Дівчина імені шпигуна. Категорія "дівчини Джеймса Бонда" дуже престижна. Серед них — перші красуні світу: Моніка Беллуччі, Ольга Куриленко, Єва Грін, Геллі Беррі, Урсула Андресс. "Дівчина Бонда" — це як знак якості для акторки в плані відпадних зовнішніх даних.

Джеймс Бонд тільки одного разу серйозно вирішив одружитися (як Ян Флемінг), але його наречену застрелили (цілилися в нього), коли суперагент їхав із нею на автомобілі. На сьогодні Джеймс Бонд мав 54 дівчини.

Дівчата Джеймса Бонда

7. Гаджети й суперавто. Мишоловка в кишені піджака: на випадок, якщо хтось полізе перевіряти його документи чи зброю. Годинник із магнітом, який може притягнути "собачку" на куртці дівчини, щоб її роздягнути.

У Джеймса Бонда було чимало розкішних автомобілів: Sunbeam Alpine Bentley 3.5 Litre, Aston Martin DB5. Але найнезвичайніший — це підводний автомобіль Lotus Esprit 1977 зі стрічки "Шпигун, який мене кохав": він ще ракетами стріляє прямо з-під води. А вже виїзд на такому агрегаті на людний пляж миттєво спричинив фурор серед курортників. Бонд любить ефекти.

Автомобіль-амфібія Джеймса Бонда

8. Підраховано, що Джеймс Бонд убив у 25 стрічках 362 лиходіїв. Іноді спосіб вбивства був досить екзотичний. Наприклад, у фільмі "Живи та дай померти" Бонд скинув кілера наркобарона з вертольота прямо в жерло заводської труби.

Що трапилося з кожним із лиходіїв з фільмів про Джеймса Бонда

9. Вміння маскуватися та ризикувати. Якось Джеймс Бонд непомітно підплив, наприклад, в опудалі крокодила ("Восьминіжка"). А коли було потрібно, не побоявся перестрибнути через збіговисько справжніх крокодилів, які ляскали жадібними зубастими пащеками ("Живи та дай померти").

Фрагмент небезпечного трюку з крокодилами ("Живи та дай померти")

10. Кінозаставка з фільмів про Бонда під характерний музичний вступ, де ми бачимо Бонда крізь ствол ворога, а потім — постріл агента 007, і екран заливається кров'ю. Вона давно стала мемом і класикою дизайну та кінематографу.

James Bond 007 — Dr. No opening credits (1962)

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