Серіали серпня: нові "Зоряні війни", Сігурні Вівер — жертва й агресор, Депп і Герд у ролі самих себе

Серпень радує різноманітними прем'єрами: детективна комедія, трилер, судова документалка, фантастичний екшн, фільм-розслідування.

Related video

Новий серіал зі всесвіту "Зоряних воєн", трилер, у центрі якого скандал із фірмою, що виробляє "жорсткі" опіоїди від головного болю, комедійний детектив про вбивство на закритій вечірці з Меріл Стріп, документалка про судову тяганину Депп&Герд, драматична історія про домашнє насильство із Сігурні Вівер та сюжет про вчительку, яка може укласти до рядочка найнебезпечніших грабіжників.

Загублені квіти Еліс Гарт / The Lost Flowers of Alice Hart

Австралія, 2023, драма, Prime Video, 1 сезон

Прем'єра: 4 серпня

У ролях: Сігурні Вівер, Алісія Дебнем-Кері

Це культурний продукт для любителів серйозної драматургії. Мінісеріал є екранізацією роману австралійської письменниці Голлі Рінгленд. Сюжет крутиться навколо Еліс Гарт, яка в 9 років втратила обох батьків під час загадкової пожежі. У батьківському домі були біль, агресія — домашнє насильство з боку батька.

Страждання дівчинки припинив нещасний випадок. У Еліс починається нове життя з несподівано знайденою бабусею (Сігурні Вівер), у якої є квіткові плантації. Від неї дівчинка дізнається похмурі таємниці про себе і свою сім'ю: якось так їхні жінки щоразу знаходили собі на голову чоловіків-тиранів. Еліс виявилася копією своєї матері (і, можливо, бабусі), коли спробувала знайти особисте щастя з таким же агресором, як її тато. Чи буде розірвано це порочне коло?

За допомогою квітів алегорично розкривається характер головної героїні, а розповідь охоплює кілька десятиліть. Серіал складається з семи епізодів, перші три з яких вийдуть уже 4 серпня.

Трейлер серіалу "Загублені квіти Еліс Гарт"

Вбивства в одній будівлі / Only Murders in the Building

США, 2023, комедія, кримінал, Hulu, 3 сезон,

Прем'єра: 8 серпня

У ролях: Стів Мартін, Селена Гомес, Мартін Шорт

Серіал розповідає про трьох сусідів, одержимих усілякими злочинами. Коли в їхньому будинку було скоєно вбивство, вони вирішили разом вести про це подкаст.

Головні ролі в серіалі виконують знаменитий американський комік Стів Мартін, попзірка Селена Гомес і ще один відомий тип — комік Мартін Шорт. У третьому сезоні до цієї вельми гармонійної трійці приєднається сама Меріл Стріп. З ролика видно, що емоційний градус із приходом цієї чудової акторки одразу злетів.

Третій сезон серіалу "Вбивства в одній будівлі" складатиметься з десяти епізодів, перші два з яких вийдуть 8 серпня.

Трейлер комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Таблетка від болю / Painkiller

США, кримінал, драма, Netflix, 1 сезон

Прем'єра: 10 серпня

У ролях: Узо Адуба, Сем Андерсон, Метью Бродерік

Сюжетна канва серіалу заснована на реальних подіях. Історія розгортається навколо фармацевтичної компанії Purdue Pharma, яка на початку 2000-х потрапила в центр опіоїдного скандалу, приховавши інформацію, наскільки сильне звикання викликає знеболювальний препарат оксикодон. Пацієнти на нього буквально "підсаджувалися".

Ролик задає динамічний темп, події розгортаються швидко, психологічний малюнок персонажів — переконливий, і проблема, піднята у фільмі — за те, щоб спробувати його дивитися.

Для любителів "усього й одразу", повідомляємо: мінісеріал складатиметься з шести епізодів, які будуть викладені одночасно.

Трейлер серіалу "Таблетка від болю"

Депп проти Герд / Depp VS Heard

США, 2023, документальний, провокаційний, 1 сезон, Netflix

Прем'єра: 16 серпня

У ролях (самих себе): Джонні Депп, Ембер Герд

Ця історія — суто американський феномен. Дві голлівудські зірки судилися між собою на очах усієї планети. Брудну білизну вивертали, і тут же цей "бруд" підхоплювали сотні медіа, тисячі інфлюенсерів і мільйони користувачів мереж.

За запеклою гризнею колишнього подружжя, популярних акторів Джонні Деппа та Ембер Герд, спостерігали всі. Це було як реаліті-шоу.

І в нього була своя драматургія. Спочатку акторка звинуватила колишнього чоловіка в насильстві, внаслідок чого він втратив усе, попри свій зірковий статус. А потім він відновив своє реноме, довівши, що її звинувачення помилкові. Фіаско зазнала Герд.

Фішка серіалу "Депп проти Герд" в тому, що свідчення обох сторін будуть представлені паралельно: шоу на межі напруження.

Трейлер документального серіалу "Депп проти Герд"

Асока (Зоряні війни) / Ahsoka (Star Wars)

США, 2023, пригоди, фантастика, Disney+, 1 сезон

Прем'єра: 23 серпня

У ролях: Розаріо Доусон, Гайден Крістенсен, Іванна Сахно

Асока Тано — дівчина-джедай, яка пережила імперський "Наказ 66". Її грає Розаріо Доусон. А в ролі Енакіна Скайвокера / Дарта Вейдера — зайнятий Гайден Крістенсен, який "прописався" в образі Темного лорда з часів приквелів (частини 1-3 саги). А остання велика роль була в серіалі "Обі-Ван Кенобі" (2022).

Продюсують серіал ті ж громадяни, що й "Мандалорця": Джон Фавро і Дейв Філоні.

Колись Енакін був наставником Асоки, доки не перейшов на Темний бік. В основі нового сюжету — полювання Асоки на впертого імперського гранд-адмірала Трауна: суворий воєначальник із синім обличчям і червоними очима — не переплутаєш.

Як ви вже в курсі, в серіалі "Андор" (2022) зі всесвіту "Зоряних воєн" геть зникла казковість разом зі світловими мечами, поступившись місцем соціально-політичним аспектам. А тут усе навпаки: магічних атрибутів хоч відбавляй: мечі та Сила — є в наявності. Чи не скотяться творці в "дитячість"? За роликом сказати складно. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів, перші два з яких вийдуть 23 серпня.

Трейлер серіалу "Асока" ("Зоряні війни")

Хто така Ерін Картер / Who Is Erin Carter?

Великобританія, США, бойовик, пригоди, Netflix, сезон 1

Прем'єра: 24 серпня

У ролях: Індіка Вотсон, Дуглас Хеншелл, Шарлотта Вега

За сюжетом цього серіалу, спокійне життя британки-вчительки в Барселоні летить шкереберть внаслідок збройного пограбування в супермаркеті. Чому? Та тому, що ця вчителька знешкодила злочинців. Слідчі очманіли від її навичок: "Ви точно вчителька?". З'ясовується, що не зовсім...

У першому сезоні вісім епізодів, які вийдуть одразу. Глядачів мучити не стануть.