До 180-річчя маршу Мендельсона Фокус з'ясував найоригінальніші фішки, які були на весіллях голлівудських зірок: салют гондольєрів, торт, як у Джона Кеннеді, найромантичніший співак світу.

Related video

Голлівудські пари люблять гуляти широко, що, звісно, ніяк не позначається на міцності їхніх шлюбів: голосно одружуються, а потім, найчастіше, ще гучніше розлучаються. І марш Мендельсона, 180-річчя якого відзначається 14 жовтня, грають на будь-якому весіллі в США, щоправда, разом із музикою Ріхарда Вагнера з опери "Лоенгрін". Так от, попри пишність голлівудських весіль (на кшталт таких стандартних "понтів", як оголошення вартості обручок, сукні нареченої тощо) чогось оригінального там — на денці, але є. Фокус до ювілею маршу Мендельсона підібрав оригінальні "фішки" голлівудських одружень, де звучала ця благословенна музика.

Джордж Клуні та Амаль Аламуддін: гондольний салют Венеції

Джордж Клуні та Амаль Аламуддін у Венеції

Джордж Клуні до 53 років значився в холостяках, поки, нарешті, не вирішив зв'язати себе узами Гіменея з чарівною англійкою східного походження — 36-річною Амаль Аламуддін, адвокатом з прав людини.

Погуляли вони у вересні 2014 року на $4,6 млн. Що було найбільш оригінального в них?

Весілля проходило у Венеції. Так ось молоді об'їжджали місто на воді на моторному човні з назвою "Аморе". Човен раз у раз потрапляв в оточення гондол, пасажири яких вітали подружню пару. Уявіть, наскільки це дивовижна сцена, коли сотні гондольєрів і туристів прямо з водної гладі привітали зіркового нареченого і його та наречену в центрі найкрасивішого міста світу. Чудово!

Найсмішніше, що основна частка витрат припала на родичів нареченого і нареченої. Родичів Клуні довелося в Італію тягнути з Огайо і Кентуккі, а Амаль — з Бейрута.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон: анонімність і "стіна ікри"

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

На момент весілля Бреда Пітта і Дженніфер Еністон у липні 2000 року вони вже були голлівудськими зірками. І, звісно, всі їх упізнавали. Це, коли тебе ніхто не знає — хочеться слави, а коли не можна протиснутися вулицею, щоб п'ятеро людей не попросили в тебе автографа — вже набридає.

Так ось із весільного бюджету в $1 млн Бред і Джен виділили понад $100 тисяч — на охорону і максимальне збереження анонімності свята. І навіть через 23 роки в мережі немає інших фотографій з весілля зірок, крім кількох офіційних кадрів.

Через 23 роки після торжества американський комік і актор Майкл Рапапорт розповів одну деталь з їхнього весілля: "Я був на весіллі Бреда Пітта і Дженніфер Еністон, у них була стіна ікри. У мене ще є дещо зекономлене! Я досі ікру звідти їм", — пожартував він.

Том Круз і Кеті Голмс: найромантичніший співак

Том Круз і Кеті Голмс

Зірці франшизи "Місія нездійсненна" третє весілля обійшлося в $3,5 млн. Відбулося у квітні 2005 року весілля Тома Круза і Кеті Голмс у середньовічному італійському замку "Кастелло Одескалькі", що містило в собі: триденне гуляння, сотні гостей. Але головне — це ексклюзивний виступ італійської зірки сучасної оперної сцени — Андреа Бочеллі.

А ми вже точно знаємо, що в італійської естрадно-оперної зірки десятки романтичних хітів у репертуарі. Звідки знаємо. Та тому, що Андреа запрошував в Україну президент Володимир Зеленський — якраз на закритий концерт біля Верховної Ради в серпні 2021 року.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас: чоловічий хор з Уельсу

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Коли в середині осені 2000 року стало відомо про весілля Зети-Джонс і Дугласа, журналісти проголосили його "подією року". До цього актори з 17-річною різницею у віці зустрічалися кілька років.

Церемонія відбулася в орендованому залі престижного нью-йоркського п'ятизіркового готелю Plaza. Свідками молодят стали їхні близькі друзі — все та ж згадувана в тексті Дженніфер Еністон і Том Генкс. Тут фішкою весілля був виступ чоловічого хору з 40 — з Уельсу: батьківщини нареченої. Скільки пішло на хор невідомо, але загалом торжество обійшлося артистам у $1,5 млн.

Пірс Броснан і Кілі Шей Сміт: торт як у Джона Кеннеді та Жаклін

Пірс Броснан і Кілі Шей Сміт

Виконавець ролі Джеймса Бонда далекого 1991 року овдовів — його перша дружина, акторка Кассандра Гарріс померла. Актор залишився один із трьома дітьми.

Усе змінилося, коли наприкінці 90-х, коли під час сніданку з журналістами Броснан познайомився з Кілі Шей Сміт. Вони одразу сподобалися одне одному, а кількома роками пізніше зіграли весілля.

Уроджений ірландець Броснан, плануючи друге весілля в 2001 році, вирішив залишитися вірним своїм корінням: урочистості відбулися в стародавньому ірландському замку, розташованому в абатстві Баллінтуббер. Бюджет виконавця ролі агента 007 і його коханої склав $1,5 млн. Фішкою весілля став оригінальний семиярусний торт, який було скопійовано з торта, приготованого для весілля 35-го президента США Джона Кеннеді і Жаклін Лі Був'є.