Блокбастери січня. Бджоляр-вбивця Стейтем, воскресла німфоманка Емма Стоун і дружина Елвіса

У січні на екрани України вийде фільм-переможець Венеції з Еммою Стоун, бойовик з Джейсоном Стейтемом і складна психологічна драма з Джуліанною Мур і Наталі Портман.

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Для кіноманів у січні не багато гучних прем'єр, але всі — у різних жанрах. Майкл Фассбендер зіграє футбольного тренера-невдаху, який останній шанс реалізує з командою Самоа. Режисерка Софія Коппола екранізувала скандально відомі мемуари Прісцилли Преслі — дружини короля рок-н-ролу. Джейсон Стейтем знявся у стандартному для себе бойовику про суперагента, який на пенсії зайнявся бджільництвом, але нехороші люди змусили його повернутися до "рідної" професії. Українці, нарешті, побачать фільм-переможець Венеційського кінофестивалю "Бідні створіння" — переосмислення історії про Франкентешйна, тільки замість чудовиська чоловічої статі — воскресла красуня у виконанні Емми Стоун, яка пуститься в секс-пригоди, проповідуючи повну свободу. І — психологічна драма "Травень, грудень", де вчителька, яку грає Джуліана Мур, спокусила 13-річного учня, а потім, народивши і відсидівши у в'язниці, створила з ним сім'ю.

Наступний гол — переможний / Next Goal Wins

США, Велика Британія, 2023, драма, комедія, спорт

Прем'єра: 4 січня

У ролях: Майкл Фассбендер, Рейчел Хаус, Беула Коале

Сумнозвісна футбольна команда Американського Самоа стала "легендарною" після фантастично провального матчу в межах відбору на Чемпіонат світу 2002 року, який вона програла з рахунком 31:0.

З наближенням кваліфікаційного раунду Чемпіонату світу 2014 року команда наймає невдачливого тренера Томаса Ронгена, сподіваючись, що він зможе змінити найгіршу футбольну команду у світі.

Щоб ви розуміли, Томас Ронген — це реальний нідерландський тренер і вся ця кумедна історія — теж не вигадка. Томасу вдалося зробити з командою американського Самоа якусь подобу дива. Подробиці — на екрані.

Трейлер фільму "Наступний гол — переможний"

Прісцилла / Priscilla

США, 2023, байопік

Прем'єра: 11 січня

У ролях: Кейлі Спені, Джейкоб Елорді, Дагмара Домінчик

Цей фільм — екранізація мемуарів єдиної дружини короля рок-н-ролу Прісцилли Елвіс, які опубліковані під назвою "Елвіс і я". Сюжет починається з випадкового знайомства в Німеччині 14-річної Прісцилли Больє з уже відомим на той момент на весь світ співаком Елвісом Преслі, який проходив у ФРН півторарічну військову службу. Король рок-н-ролу оточує юну дівчину увагою, закидає дорогими подарунками, зачаровує навіть її батька-військового.

Через вісім років після знайомства — пишне весілля. Елвіс і Прісцилла стають головною подружньою парою Америки. Але чим обернеться для дочки офіцера це солодке життя? Чи готова її романтична натура до зворотного боку зіркового життя?

Картину зняла Софія Коппола ("Труднощі перекладу"), яка якраз дуже тонко і детально любить розбирати на складові особисті стосунки чоловіків і жінок.

Додамо, що виконавиця головної ролі Кейлі Спені на Венеційському кінофестивалі отримала цього року Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль.

Трейлер фільму "Прісцилла"

Бджоляр / The Beekeeper

США, Велика Британія, 2024, бойовик, трилер

Прем'єра: 11 січня

У ролях: Джейсон Стейтем, Джош Гатчерсон, Джеремі Айронс

Історія про Адама Клеє, колишнього оперативника суперсекретної організації. Вийшовши у відставку, він зайнявся бджільництвом, знайшовши спокій у цьому фермерському занятті. Однак його тихе життя припиняється після смерті старої знайомої — вона наклала на себе руки, будучи пограбованою шахраями через інтернет.

Адам виходить на стежку війни, розуміючи, що шахрайську фінансову мережу прикривають на самому верху. Що ж: доведеться лізти на цей самий "верх". Метафора з бджільництвом проста: злочинці "розворушили" не той вулик.

Джейсон Стейтем в абсолютно природному для себе амплуа: професійний агент, який бореться за справедливість у приватному порядку.

Трейлер фільму "Бджоляр"

Бідні створіння / Poor Things

США, Велика Британія, Ірландія, 2023, драма, комедія, мелодрама, фантастика

Прем'єра: 18 січня

У ролях: Емма Стоун, Марк Руффало, Віллем Дефо

Фільм "Бідні створіння" грека Йоргоса Лантімоса став переможцем Венеційського кінофестивалю 2023 року, підтвердивши його приналежність до лав найбільш значних світових режисерів. З одного боку, стрічка шокувала, з іншого — викликала захват. Критики назвали картину шедевром — це фантастична казка-притча про жіночу сексуальність і свободу у світі "чоловічих" заборон. І це — вільна екранізація однойменного роману британського письменника Аласдера Грея (1992). А його книга, зі свого боку, стала постмодерністською ревізією класичного творіння Мері Шеллі "Франкенштейн".

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Фільм-переможець Венеції — про жінку-Франкенштейна, яка проповідує повну сексуальну свободу

За сюжетом, професор-експериментатор Годвін Бакстер (Віллем Дефо) зшиває гусей зі свинями. Щоб скрасити свою самотність, він витягнув з вагітної потопельниці Белли (Емма Стоун) мозок її ненародженої дитини, а з його допомогою воскресив жінку.

Бакстер оголошує підопічну своєю нареченою. "Наречена" швидко розвивалася: спочатку переспала з асистентом професора, потім втекла з пройдисвітом-адвокатом (Марк Руффало) — її тіло явно випереджало у розвитку мозок.

Йде низка секс-пригод і паралельно зростає рівень феміністичної свідомості героїні, де ключове поняття — свобода, що дуже римується із сьогоденням.

Разом парочка втікачів мандрує різними континентами, але адвоката теж починає дратувати надто "вільна" поведінка жінки, готової переспати з будь-ким за першим покликом. При цьому вона під свою поведінку вміло підводить теоретичну базу — про рівність і свободу. Навіть адвокат у замішанні.

Трейлер фільму "Бідні створіння"

Травень, грудень / May December

США, 2023, психологічна драма

Прем'єра: 25 січня

У ролях: Джуліанна Мур, Наталі Портман, Чарльз Мелтон

"Травень, грудень" — це ідіоматичний вислів англійською, що означає велику різницю у віці між чоловіком і жінкою, які перебувають у стосунках.

Грейс (Джуліанна Мур), будучи вчителькою, закохалася у свого учня Джо. Їхній роман став приводом для пересудів і отримав максимальний резонанс у медіа. Грейс, завагітнівши, отримує тюремний термін. Але хлопець її чекає. І сім'я — возз'єднується.

Минає двадцять років. Грейс і Джо одружені. У них двоє дітей. У Голлівуді збираються знімати кіно про їхнє життя. Актриса Елізабет, яка грає Грейс у майбутньому фільмі (Наталі Портман), приїжджає до заміського будинку пари, щоб краще дізнатися їхню історію. Вона лізе з розпитуваннями куди треба і не треба, провокуючи напругу між подружжям. І коли їй здається, що все зрозуміло, Грейс відкриває несподіваний сюрприз.

Трейлер фільму "Травень, грудень"

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