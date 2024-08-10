"Бордерлендс" із Кейт Бланшетт. Чому варто дивитися блокбастер, який розгромили критики

8 серпня на екрани України вийшов фантастичний бойовик "Бордерлендс" із зірковим складом акторів, поставлений за популярною відеогрою.

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Екранізацію відеогри Borderlands ("Прикордоння") західна преса розгромила в пух і прах. Пишуть — "це катастрофа з усіма кліше, які тільки можна уявити". Це і так, і ні: західні критики чекали адаптації гри в дусі серіалу "Одні з нас", але вийшло інакше. Однак не слухайте західну пресу — це барвистий фантастичний бойовик, який чудово годиться для літнього перегляду. Але, звичайно, у нього є один істотний недолік. Який? Фокус розбирається в плюсах і мінусах нової стрічки.

Бекграунд

Фільмом займалися понад десять років. Сценарій писали — п'ять. Режисер Елай Рот колись зняв вдалий комедійний фентезинний трилер "Таємниця будинку з годинником" (2018) із Кейт Бланшетт і Джеком Блеком. Він залучив у проєкт цих зірок: Кейт Бланшетт (головна роль), комік Джек Блек озвучує кумедного робота Залізяку. У картину до них підтягнулися Кевін Гарт, Джеймі Лі Кертіс, Аріана Грінблатт, Флоріан Мунтяну (щойно засвітився в ролі злісного візантійського генерала Георгія Маніака в серіалі "Вікінги: Вальхалла"), а також колоритний венесуелець Едгар Рамірес.

За сюжетом мисливиці за головами з крутою вдачею Ліліт (Кейт Бланшетт) зробив замовлення якийсь могутній шеф злочинного синдикату Атлас (Едгар Рамірес), він хоче витягнути з малоприємної планети Пандора свою дочку — Крихітку Тіну (Аріана Грінблатт). Її викрав і потягнув туди якийсь найманець. Ліліт переконала зайнятися цією справою тільки кругла сума клієнта, що не завадило їй вбити пару-трійку людей Атласа під час переговорного процесу: характер у мисливиці запальний.

Пандора — планета з жахливими кліматичними умовами, населена покидьками суспільства. Колись її корінне населення було знищено, хоча досягло високого рівня цивілізації. Ходять чутки, що вони залишили на планеті Сховище, де є величезна кількість енергії, здатної перевернути світ. У пошуках Сховища на Пандору спрямовуються з усієї Галактики різні відморозки, там уже на таких шукачах побудований цілий бізнес — все тією ж корпорацією Атлас.

Коли Ліліт знаходить Тіну, несподівано з'ясовується, що та зовсім не поспішає до свого татуся. А елітний найманець Роланд (Кевін Гарт) радше її захищає, ніж утримує в заручниках. Хоча Тіна — ще той подаруночок, вона вкрай свавільна дівчина, що розкидає направо і наліво "вибухівки" — плюшеві іграшки, напхані динамітом. А в Атласа, виявляється, свої корисливі плани на доньку, пов'язані з проникненням у Сховище.

Підбирається команда незалежних любителів наживи в особі Ліліт, Тіни, Роланда, відморозка Кріга (Флоріан Мунтяну). Плюс кумедний робот Залізяка (привіт від нього R2 D2 і ВАЛЛІ). Ватага анархістів — проти синдикату Атласа.

Кадр із фільму "Бордерлендс": команда героїв у дії

У цьому протистоянні будуть задіяні жахливі географічно-кліматичні умови Пандори (кратери з сечею і сміттям), монструозні звірі (брати черв'яків із "Дюни"), місцеві бандити на колесах і без (родичі злочинців із франшизи "Божевільний Макс").

Продюсерські правки

У спілкуванні один з одним і з ворогами справно розкриватимуться несподівані зв'язки між персонажами, а питома вага Ліліт до фіналу стрімко зростатиме. Хоча з перерахованого вище зрозуміло, що зі штампами перебір. Чому?

Сценарій адаптації писав, між іншим, сам Крейг Мейзін — автор таких культових серіалів як "Чорнобиль" і "Одні з нас". Однак, як стало відомо з американської преси, він відмовився від свого прізвища, замінивши його в титрах псевдонімом. Для всіх у Голлівуді миготіння в титрах імені — хліб насущний. Раз автор відмовився від нього — значить, його задумку сильно перекроїли. Хто? Текст переписував сценарист Зак Олкевич ("Швидше кулі" з Бредом Піттом). Мейзін — любитель покопатися в героях глибше, але, на жаль, тут не дали. А після Елая Рота проводив дозйомки режисер Тім Міллер ("Дедпул").

У результаті доопрацювань — фільм лише півтори години. Зрозуміло, що це все було зроблено на вимогу продюсерів (з дозйомками бюджет розрісся до $110 млн). На виході — темп шалений. Динаміка і хронометраж "Бордерлендс" — бальзам на зранене серце глядачів, яких задовбали три-чотиригодинні "епопеї". Усе, що стосується екшену, в картині ок: і погоні класні, і розправа з монстром — не без дотепності. Але за такого ритму характери героїв зображені пунктирно. За винятком двох — Ліліт і Тіни. Щодо героїні Кейт Бланшет, то взагалі їй гріх скаржитися: масштаб Ліліт послідовно зростає і відбувається її повна трансформація у фіналі — а ля Попелюшка (тут деякі запозичення з "П'ятого елемента").

Цілком розкриті два образи — Ліліт і Крихітки Тіни

Літній блокбастер без претензій

Серед маси негативних відгуків мені попався і цілком позитивний, ось що пише про стрічку оглядач The Hollywood Handle: "Це веселий бойовик PG-13. Він повністю покладається на зоряну силу Кейт Бланшетт, щоб дійти до фіналу — і вона справляється. Хоча нічого особливого не виділяє його з маси інших картин, фільм приємний і від початку до кінця має пристойний темп у всьому".

Я цілком згоден із цими словами. Але у стрічки є один суттєвий недолік. Абсолютно невиразний головний негативний герой — Атлас. Він не дуже етично обходився зі своєю донькою Тіною. Потім натякається на якісь його антиетичні досліди в дусі Вищого Еволюціонера з "Вартових Галатики-3" і на те, що йому потрібно проникнути в Сховище, щоб створити суперзброю. І все? Коротше, Атласа так, щоб сильно — нема за що ненавидіти. Відповідно, у стрічці замала амплітуда емоцій — як негативних, так і позитивних.

Динамічний літній блокбастер — типовий продюсерський продукт

Так, це не "Вартові Галактики", на яких намагається бути схожими "Бордерлендс", але нудьгувати не будете (не слухайте сердитих критиків), тому що екшен тут нормально захоплює за собою. 100 хвилин хронометражу ви чудово проведете з попкорном у кінотеатрі цього літнього дня. Навряд чи, звичайно, потім згадаєте цих героїв, але провести з ними півтори години — цілком комфортно. Особливо під гурт ELO, музику якого американці обожнюють вставляти в усі свої космічні пригоди.