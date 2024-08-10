"Бордерлендс" із Кейт Бланшетт. Чому варто дивитися блокбастер, який розгромили критики
8 серпня на екрани України вийшов фантастичний бойовик "Бордерлендс" із зірковим складом акторів, поставлений за популярною відеогрою.
Екранізацію відеогри Borderlands ("Прикордоння") західна преса розгромила в пух і прах. Пишуть — "це катастрофа з усіма кліше, які тільки можна уявити". Це і так, і ні: західні критики чекали адаптації гри в дусі серіалу "Одні з нас", але вийшло інакше. Однак не слухайте західну пресу — це барвистий фантастичний бойовик, який чудово годиться для літнього перегляду. Але, звичайно, у нього є один істотний недолік. Який? Фокус розбирається в плюсах і мінусах нової стрічки.
Бекграунд
Фільмом займалися понад десять років. Сценарій писали — п'ять. Режисер Елай Рот колись зняв вдалий комедійний фентезинний трилер "Таємниця будинку з годинником" (2018) із Кейт Бланшетт і Джеком Блеком. Він залучив у проєкт цих зірок: Кейт Бланшетт (головна роль), комік Джек Блек озвучує кумедного робота Залізяку. У картину до них підтягнулися Кевін Гарт, Джеймі Лі Кертіс, Аріана Грінблатт, Флоріан Мунтяну (щойно засвітився в ролі злісного візантійського генерала Георгія Маніака в серіалі "Вікінги: Вальхалла"), а також колоритний венесуелець Едгар Рамірес.
За сюжетом мисливиці за головами з крутою вдачею Ліліт (Кейт Бланшетт) зробив замовлення якийсь могутній шеф злочинного синдикату Атлас (Едгар Рамірес), він хоче витягнути з малоприємної планети Пандора свою дочку — Крихітку Тіну (Аріана Грінблатт). Її викрав і потягнув туди якийсь найманець. Ліліт переконала зайнятися цією справою тільки кругла сума клієнта, що не завадило їй вбити пару-трійку людей Атласа під час переговорного процесу: характер у мисливиці запальний.
Пандора — планета з жахливими кліматичними умовами, населена покидьками суспільства. Колись її корінне населення було знищено, хоча досягло високого рівня цивілізації. Ходять чутки, що вони залишили на планеті Сховище, де є величезна кількість енергії, здатної перевернути світ. У пошуках Сховища на Пандору спрямовуються з усієї Галактики різні відморозки, там уже на таких шукачах побудований цілий бізнес — все тією ж корпорацією Атлас.
Коли Ліліт знаходить Тіну, несподівано з'ясовується, що та зовсім не поспішає до свого татуся. А елітний найманець Роланд (Кевін Гарт) радше її захищає, ніж утримує в заручниках. Хоча Тіна — ще той подаруночок, вона вкрай свавільна дівчина, що розкидає направо і наліво "вибухівки" — плюшеві іграшки, напхані динамітом. А в Атласа, виявляється, свої корисливі плани на доньку, пов'язані з проникненням у Сховище.
Підбирається команда незалежних любителів наживи в особі Ліліт, Тіни, Роланда, відморозка Кріга (Флоріан Мунтяну). Плюс кумедний робот Залізяка (привіт від нього R2 D2 і ВАЛЛІ). Ватага анархістів — проти синдикату Атласа.
У цьому протистоянні будуть задіяні жахливі географічно-кліматичні умови Пандори (кратери з сечею і сміттям), монструозні звірі (брати черв'яків із "Дюни"), місцеві бандити на колесах і без (родичі злочинців із франшизи "Божевільний Макс").
Продюсерські правки
У спілкуванні один з одним і з ворогами справно розкриватимуться несподівані зв'язки між персонажами, а питома вага Ліліт до фіналу стрімко зростатиме. Хоча з перерахованого вище зрозуміло, що зі штампами перебір. Чому?
Сценарій адаптації писав, між іншим, сам Крейг Мейзін — автор таких культових серіалів як "Чорнобиль" і "Одні з нас". Однак, як стало відомо з американської преси, він відмовився від свого прізвища, замінивши його в титрах псевдонімом. Для всіх у Голлівуді миготіння в титрах імені — хліб насущний. Раз автор відмовився від нього — значить, його задумку сильно перекроїли. Хто? Текст переписував сценарист Зак Олкевич ("Швидше кулі" з Бредом Піттом). Мейзін — любитель покопатися в героях глибше, але, на жаль, тут не дали. А після Елая Рота проводив дозйомки режисер Тім Міллер ("Дедпул").
У результаті доопрацювань — фільм лише півтори години. Зрозуміло, що це все було зроблено на вимогу продюсерів (з дозйомками бюджет розрісся до $110 млн). На виході — темп шалений. Динаміка і хронометраж "Бордерлендс" — бальзам на зранене серце глядачів, яких задовбали три-чотиригодинні "епопеї". Усе, що стосується екшену, в картині ок: і погоні класні, і розправа з монстром — не без дотепності. Але за такого ритму характери героїв зображені пунктирно. За винятком двох — Ліліт і Тіни. Щодо героїні Кейт Бланшет, то взагалі їй гріх скаржитися: масштаб Ліліт послідовно зростає і відбувається її повна трансформація у фіналі — а ля Попелюшка (тут деякі запозичення з "П'ятого елемента").
Літній блокбастер без претензій
Серед маси негативних відгуків мені попався і цілком позитивний, ось що пише про стрічку оглядач The Hollywood Handle: "Це веселий бойовик PG-13. Він повністю покладається на зоряну силу Кейт Бланшетт, щоб дійти до фіналу — і вона справляється. Хоча нічого особливого не виділяє його з маси інших картин, фільм приємний і від початку до кінця має пристойний темп у всьому".
Я цілком згоден із цими словами. Але у стрічки є один суттєвий недолік. Абсолютно невиразний головний негативний герой — Атлас. Він не дуже етично обходився зі своєю донькою Тіною. Потім натякається на якісь його антиетичні досліди в дусі Вищого Еволюціонера з "Вартових Галатики-3" і на те, що йому потрібно проникнути в Сховище, щоб створити суперзброю. І все? Коротше, Атласа так, щоб сильно — нема за що ненавидіти. Відповідно, у стрічці замала амплітуда емоцій — як негативних, так і позитивних.
Так, це не "Вартові Галактики", на яких намагається бути схожими "Бордерлендс", але нудьгувати не будете (не слухайте сердитих критиків), тому що екшен тут нормально захоплює за собою. 100 хвилин хронометражу ви чудово проведете з попкорном у кінотеатрі цього літнього дня. Навряд чи, звичайно, потім згадаєте цих героїв, але провести з ними півтори години — цілком комфортно. Особливо під гурт ELO, музику якого американці обожнюють вставляти в усі свої космічні пригоди.