Рецензія на мультфільм "Смурфики" 2025: Париж, Курт Рассел і нові виміри

В українських кінотеатрах розпочинається показ нової частини однієї з найулюбленіших дитячих франшиз — "Смурфики" 2025. "Блакитні чоловічки" заберуть дорослих і дітей у дивовижну пригоду.

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Чому варто подивитися нові пригоди улюблених героїв, і чим вони здивують, розповідає Фокус, який побачив анімаційну картину одним із перших.

Від дня створення художником-мультиплікатором Пейо 1958 року ці кумедні блакитні чоловічки отримують нове життя з покоління в покоління. За ці десятиліття було створено фільми та серіали з упізнаваними героями, які полюбилися як дітям, так і дорослим.

Цього разу перезавантаження було доручено режисерові Крісу Міллеру ("Кіт у чоботях").

Нова пригода смурфиків розповідає про прагнення Безіменного Смурфа (Джеймс Корден) знайти свою ідентичність у соціумі цих блакитних малюків.

Трейлер фільму "Смурфики" 2025 року

Водночас село-обіталіще смурфів опиняється під загрозою з боку спільноти злих чарівників на чолі з Разамелем (Дж. П. Карліак) і його братом Гаргамелем (Карліак).

Тато Смурф (Джон Гудман) потрапляє в інший вимір, і група смурфів під проводом Смурфетти (Ріанна) здійснюють великий вояж різними світами, де існують свої спільноти смурфів, які живуть у паралельних світах на свій манер.

Зустріч із кожною групою тільки підсвічує нашим героям важливість їхньої місії та великої позачасової подорожі.

Загалом сюжет анімаційного фільму багато в чому нагадує "Тролів": таке саме казкове село, популярні пісні у виконанні казкових персонажів, боротьба з великим і авторитетним злом, що загрожує існуванню популяції казкових істот.

І діти, і дорослі впізнають своїх улюблених героїв Фото: Кадр из фильма

Деяка складність сюжету (інші виміри і ось це все) вказує на прагнення сценаристів привернути скоріше батьківську аудиторію, ніж дитячу, втім, як і у випадку з "Тролями".

Із кумедних поворотів можна виділити виникнення брата Папи Смурфа — Рона (Курт Рассел). До слова, Рон зачіскою і бородою робить пряме відсилання до Рассела. Цей трюк теж розрахований на старшу аудиторію, адже діти — просто не знають, хто це.

Один із ключових сюжетних кодів — пошук ідентичності смурфа на ім'я Безіменний (як ми бачимо, навіть з ім'ям у нього не склалося). Йому на допомогу приходить звідки не візьмись виникла в ньому магія, яка і стане тригером для його подальшого розвитку. Спойлер: він себе знайде всім на радість.

Дорослі глядачі побачать чимало "пасхалок" в анімаційній стрічці, що здадуться кумедними та перенесуть їх в "інший вимір" або в інший етап їхніх життів. Дітям — просто буде кумедно.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що "Смурфики" 2025 — добра анімаційна літня пригода для дітей і дорослих, точніше — у зворотному порядку.

Раніше Фокус писав:

Ми також писали рецензію на фільм "Тихе місце".