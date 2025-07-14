Рецензия на мультфильм "Смурфики" 2025: Париж, Курт Рассел и новые измерения

В украинских кинотеатрах начинается показ новой части одной из любимых детских франшиз – "Смурфики" 2025. "Голубые человечки" заберут взрослых и детей в удивительное приключение.

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Почему стоит посмотреть новые приключения любиммых героев, и чем они удивят, рассказывает Фокус, который увидел анимационную картину одним из первых.

Со дня создания художником-мультипликатором Пейо в 1958 году эти забавные голубые человечки получают новую жизнь из поколения в поколение. За эти десятилетия были созданы фильмы и сериалы с узнаваемыми героями, которые полюбились как детям, так и взрослым.

В этот раз перезагрузка была поручена режиссеру Крису Миллеру ("Кот в сапогах") .

Новое приключение смурфиков рассказывает о стремлении Безымянного Смурфа (Джеймс Корден) найти свою идентичность в социуме этих голубых малышей.

Трейлер фильма "Смурфики" 2025

В то же время деревня-обиталище смурфов оказывается под угрозой со стороны сообщества злых волшебников во главе с Разамелем (Дж. П. Карлиак) и его братом Гаргамелем (Карлиак).

Папа Смурф (Джон Гудман) попадает в другое измерение, и группа смурфов под предводительством Смурфетты (Рианна) осуществляют большой вояж по различным мирам, где существуют свои сообщества смурфов, живущих в параллельных мирах на свой манер.

Встреча с каждой группой только подсвечивает нашим героям важность их миссии и большого вневременного путешествия.

В общем и целом сюжет анимационного фильма во многом напоминает "Троллей": такая же сказочная деревенька, популярные песни в исполнении сказочных персонажей, борьба с большим и авторитетным злом, угрожающим существованию популяции сказочных существ.

И дети, и взрослые узнают своих любимых героев Фото: Кадр из фильма

Некоторая сложность сюжета (другие измерения и вот это все) указывает на стремление сценаристов привлечь скорее родительскую аудиторию, чем детскую, впрочем, как и в случае с "Троллями".

Из забавных поворотов можно выделить возникновение брата Папы Смурфа – Рона (Курт Рассел). К слову, Рон прической и бородой делает прямую отсылку к Расселу. Этот трюк тоже рассчитан на старшую аудиторию, ведь дети – просто не знают, кто это.

Один из ключевых сюжетных кодов – поиск идентичности смурфа по имени Безымянный (как мы видим, даже с именем у него не сложилось). Ему на помощь приходит откуда ни возьмись возникшая в нем магия, которая и станет триггером для его дальнейшего развития. Спойлер: он себя найдет всем на радость.

Взрослые зрители увидят немало "пасхалок" в анимационной ленте, которые покажутся забавными и перенесут их в "другое измерение" или в другой этап их жизней. Детям – просто будет забавно.

Подводя итоги, можно сказать, что "Смурфики" 2025 – доброе анимационное летнее приключение для детей и взрослых, точнее – в обратном порядке.

Ранее Фокус писал:

Мы также писали рецензию на фильм "Тихое место".