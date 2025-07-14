Рецензия на мультфильм "Смурфики" 2025: Париж, Курт Рассел и новые измерения
В украинских кинотеатрах начинается показ новой части одной из любимых детских франшиз – "Смурфики" 2025. "Голубые человечки" заберут взрослых и детей в удивительное приключение.
Почему стоит посмотреть новые приключения любиммых героев, и чем они удивят, рассказывает Фокус, который увидел анимационную картину одним из первых.
Со дня создания художником-мультипликатором Пейо в 1958 году эти забавные голубые человечки получают новую жизнь из поколения в поколение. За эти десятилетия были созданы фильмы и сериалы с узнаваемыми героями, которые полюбились как детям, так и взрослым.
В этот раз перезагрузка была поручена режиссеру Крису Миллеру ("Кот в сапогах") .
Новое приключение смурфиков рассказывает о стремлении Безымянного Смурфа (Джеймс Корден) найти свою идентичность в социуме этих голубых малышей.
В то же время деревня-обиталище смурфов оказывается под угрозой со стороны сообщества злых волшебников во главе с Разамелем (Дж. П. Карлиак) и его братом Гаргамелем (Карлиак).
Папа Смурф (Джон Гудман) попадает в другое измерение, и группа смурфов под предводительством Смурфетты (Рианна) осуществляют большой вояж по различным мирам, где существуют свои сообщества смурфов, живущих в параллельных мирах на свой манер.
Встреча с каждой группой только подсвечивает нашим героям важность их миссии и большого вневременного путешествия.
В общем и целом сюжет анимационного фильма во многом напоминает "Троллей": такая же сказочная деревенька, популярные песни в исполнении сказочных персонажей, борьба с большим и авторитетным злом, угрожающим существованию популяции сказочных существ.
Некоторая сложность сюжета (другие измерения и вот это все) указывает на стремление сценаристов привлечь скорее родительскую аудиторию, чем детскую, впрочем, как и в случае с "Троллями".
Из забавных поворотов можно выделить возникновение брата Папы Смурфа – Рона (Курт Рассел). К слову, Рон прической и бородой делает прямую отсылку к Расселу. Этот трюк тоже рассчитан на старшую аудиторию, ведь дети – просто не знают, кто это.
Один из ключевых сюжетных кодов – поиск идентичности смурфа по имени Безымянный (как мы видим, даже с именем у него не сложилось). Ему на помощь приходит откуда ни возьмись возникшая в нем магия, которая и станет триггером для его дальнейшего развития. Спойлер: он себя найдет всем на радость.
Взрослые зрители увидят немало "пасхалок" в анимационной ленте, которые покажутся забавными и перенесут их в "другое измерение" или в другой этап их жизней. Детям – просто будет забавно.
Подводя итоги, можно сказать, что "Смурфики" 2025 – доброе анимационное летнее приключение для детей и взрослых, точнее – в обратном порядке.
Ранее Фокус писал:
- Какой получилась четвертая часть франшизы "Гадкия я".
- Почему стоит посмотреть анимационный фильм "Тролли".
Мы также писали рецензию на фильм "Тихое место".