"Сплітсвіль" або Прощавай, моногамія: якою вийшла нова комедія з Дакотою Джонсон

В Україні стартує показ комедії режисера Адама Шенкмана про "дорослі" розлучення, полігамні стосунки і повторні шлюби. У головних ролях — Дакота Джонсон і Адрія Архона.

Фокус подивився фільм "Сплітсвіль" 2025 одним із перших і розповідає, чи варто витрачати гроші на квитки на найкращі місця в залі.

Трейлер фільму "Сплітсвіль"

Сюжет починається з подорожі подружжя Кері (Кайл Марвін) і Ешлі (Адрія Архона) до пляжного будиночка друзів. Дорогою вони стають учасниками або, правильніше сказати, причиною трагічних подій, після чого Ешлі повідомляє чоловікові, що зраджує йому і хоче розлучитися.

Кадр із фільму "Сплітсвілль" Фото: IMDB

Ця подія запускає ланцюжок дивовижних, смішних, навіжених і непередбачуваних подій, які ведуть нас у дослідження полігамних стосунків або, так званої, етичної немоногамії.

Як виявилося, власники того самого пляжного будиночка, куди прямували Кері та Ешлі — Джулі (Дакота Джонсон) і Пол (Майкл Анджело Ковіно), давно живуть у відкритих стосунках. Щоправда, відкритий шлюб, по суті, тільки для Пола: Джулі не користується своїм правом на зустрічні зради і просто приймає як даність системну невірність чоловіка.

"Ви з Ешлі можете розлучитися: у вас немає ні грошей, ні дітей. Технічно це просто розставання. А ось ми з Джулі не можемо: у нас є і перше, і друге", — зауважує Пол у розмові з Кері і ніжно цілує дружину.

За відсутності Пола Джулі вирішує зайнятися коханням з Кері, після чого глядачі стають свідками несподіваної реакції волелюбного чоловіка. Виявилося, зустрічна немоногамія зовсім його не розважає і навіть приводить у непередбачувану лють.

Дакота Джонсон у фільмі "Сплітсвіль" Фото: IMDB

Ланцюжок подій запущено. Тепер глядачам доведеться спостерігати справжню полігамію в дії: безліч зв'язків героїв між собою і новими героями перетворять взаємини Джулі, Пола, Кері та Ешлі на абсолютний фарс, який, своєю чергою, стане для всіх учасників точкою зростання для переоцінки цінностей і перегляду життєвих установок.

І не варто звертати увагу на те, як нудно звучить вище сказане: на ділі все буде дуже весело. Безглузді ситуації, незручні моменти і, часто, абсолютний абсурд того, що відбувається, який просто змушує сміятися.

Режисер Адам Шенкман у своєму дослідженні полігамії заглибився в тему настільки, щоб показати абсурдність теорії про "збалансовані" відкриті стосунки або, щонайменше, розвіяти міфи щодо їхньої життєздатності за умов, коли люди одне одному не байдужі.

Люди, які тривалий час живуть у стабільних стосунках, часто ставлять собі питання про правильність вибору, і про те, що було б, якби... Шенкман навів усі можливі варіанти розвитку подій для більшості тих, хто сумнівається, і довів історії до абсурду.

Кадр із фільму "Сплітсвіль" Фото: IMDB

Так, героїня Адрії Архони встигла завести стосунки одночасно з усіма популярними для зрад персонажами: барменом, масажистом, партнером своєї статі і навіть... екстрасенсом. Досить швидко вона почала обтяжуватися всіма цими людьми, адже вони просто популярні герої еротичних фантазій, а не партнери для життя. Та Шекман наполегливо запропонував не плутати грішне з праведним.

Перед нами яскрава, динамічна комедія, яка претендує стати робочим посібником для психологів, що працюють із парами в терапії. А ще комедія може непогано "попрацювати" з багатьма, кому їхній партнер почав здаватися нудним або передбачуваним. Можливо, вам теж слід пережити "Сплітсвіль"?

