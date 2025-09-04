"Сплитсвиль" или Прощай, моногамия: какой получилась новая комедия с Дакотой Джонсон

В Украине стартует показ комедии режиссера Адама Шенкмана о "взрослых" разводах, полигамных отношениях и повторных браках. В главных ролях – Дакота Джонсон и Адрия Архона.

Фокус посмотрел фильм "Сплитсвиль" 2025 одним из первых и рассказывает, стоит ли тратить деньги на билеты на лучшие места в зале.

Трейлер фильма "Сплитсвиль"

Сюжет начинается с путешествия супругов Кэри (Кайл Марвин) и Эшли (Адрия Архона) в пляжный домик друзей. По дороге они становятся участниками или, правильнее сказать, причиной трагических событий, после чего Эшли сообщает мужу, что изменяет ему и хочет развестись.

Кадр из фильма "Сплитсвилль" Фото: IMDB

Это событие запускает цепочку удивительных, смешных, сумасбродных и непредсказуемых событий, которые ведут нас в исследования полигамных отношений или, так называемой, этичной немоногамии.

Как оказалось, владельцы того самого пляжного домика, куда направлялись Кэри и Эшли – Джули (Дакота Джонсон) и Пол (Майкл Анджело Ковино), давно живут в открытых отношениях. Правда, открыт брак, по сути, только для Пола: Джули не пользуется своим правом на встречные измены и просто принимает как данность системную неверность мужа.

"Вы с Эшли можете развестись: у вас нет ни денег, ни детей. Технически это просто расставание. А вот мы с Джули не можем: у нас есть и первое, и второе", — замечает Пол в разговоре с Кэри и нежно целует жену.

В отсутствие Пола Джули решает заняться любовью с Кэри, после чего зрители становятся свидетелями неожиданной реакции свободолюбивого супруга. Оказалось, встречная немоногамия совсем его не развлекает и даже приводит в непредсказуемую ярость.

Дакота Джонсон в фильме "Сплитсвиль" Фото: IMDB

Цепочка событий запущена. Теперь зрителям предстоит наблюдать настоящую полигамию в действии: множество связей героев между собой и новыми героями превратят взаимоотношения Джули, Пола, Кэри и Эшли в абсолютный фарс, который, в свою очередь, станет для всех участников точкой роста для переоценки ценностей и пересмотра жизненных установок.

И не стоит обращать внимание на то, как скучно звучит выше сказанное: на деле все будет очень весело. Нелепые ситуации, неловкие моменты и, часто, абсолютный абсурд происходящего, который просто вынуждает смеяться.

Режиссер Адам Шенкман в своем исследовании полигамии углубился в тему настолько, чтобы показать абсурдность теории о "сбалансированных" открытых отношениях или, как минимум, развеять мифы об их жизнеспособности в условиях, когда люди друг другу не безразличны.

Люди, долгое время живущие в стабильных отношениях, часто задаются вопросом о правильности выбора, и о том, что было бы, если бы… Шенкман привел все возможные варианты развития событий для большинства сомневающихся и довел истории до абсурда.

Кадр из фильма "Сплитсвиль" Фото: IMDB

Так, героиня Адрии Архоны успела завести отношения одновременно со всеми популярными для измен персонажами: барменом, массажистом, партнером своего пола и даже… экстрасенсом. Довольно быстро она начала тяготиться всеми этими людьми, ведь они просто популярные герои эротических фантазий, а не партнеры для жизни. И Шекман настойчиво предложил не путать грешное с праведным.

Перед нами яркая, динамичная комедия, которая претендует стать рабочим пособием для психологов, работающих с парами в терапии. А еще комедия может неплохо "поработать" со многими, кому их партнер начал казаться скучным или предсказуемым. Возможно, вам тоже следует пережить "Сплитсвиль"?

