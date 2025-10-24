Ігор Кондратюк з'явився на прем'єрі фільму "Сірі бджоли"

Днями в кінотеатрі "Оскар" ТРЦ "Гулівер" відбулася прем'єра української стрічки Дмитра Мойсєєва "Сірі бджоли". Режисер відомий своїми роботами "Такі красиві люди" і "Час хризантем".

Картину представив сам режисер, а також актор, який виконав головну роль — Віктор Жданов, а прем'єра проходила в умовах часткового блекатуа.

Серед гостей — продюсер Ігор Кондратюк, драматургиня Наталя Ворожбит, актори Андрій Ісаєнко, Сергій Кисіль, Наталя Бабенко, Христина Ігнат, Паола Елізабет Джим, Христина Янкова, Едуард Поляков, Світлана Охріменко, письменник Андрій Кокотюха, учасники PEN Ukraine та УП Клуб, а також творча група у складі актора Віктора Жданова, режисера Дмитра Мойсєєва, продюсерки Іванни Дядюри, оператора-постановника та військового Вадима Ількова, звукорежисера Артема Мостового, художника-постановника Владлена Одуденка та інших.

Віктор Жданов Фото: Пресс-служба

Сергій Кисіль (ліворуч)

Наталія Бабенко

Вадим Ільков

Про що фільм "Сірі бджоли"

За сюжетом, у невеликому селі без електроенергії залишилися жити тільки двоє чоловіків. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут і намагаються створити острівець миру в небезпечному місці. Але все руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер.

Фільм заснований на романі-бестселері Андрія Куркова "Сірі бджоли", що увійшов до шорт-листа "Книги року BBC-2018" і списку найкращих книг 2022 року за версією The New Yorker.

Головні ролі в картини виконали Віктор Жданов "(Спіймати Кайдаша", "Кіборги") і Володимир Ямненко ("Дике поле", "Золотий гусак", "Приятель покійного").

Світова прем'єра нової роботи Мойсєєва відбулася на кінофестивалі в Роттердамі в рамках програми Tiger Competition 2024 року. В Україні стрічку вперше було показано на Одеському міжнародному кінофестивалі, де вона отримала головну нагороду — "Золотий Дюк" як найкращий український повнометражний ігровий фільм.

Трейлер фільму "Сірі бджоли"

