Игорь Кондратюк появился на премьере фильма "Серые пчелы"

На днях в кинотеатре "Оскар" ТРЦ Гулливер прошла премьера украинской ленты Дмитрия Мойсеева "Серые пчелы". Режиссер известен своими работами "Такие красивые люди" и "Время хризантем".

Картину представил сам режиссер, а также, актер, исполнивший главную роль — Виктор Жданов, а премьера проходила в условиях частичного блекатуа.

Среди гостей – продюсер Игорь Кондратюк, драматург Наталья Ворожбит, актеры Андрей Исаенко, Сергей Кисель, Наталья Бабенко, Кристина Игнат, Паола Элизабет Джим, Кристина Янкова, Эдуард Поляков, Светлана Охрименко, писатель Андрей Кокотюха, участники PEN Ukraine и УП Клуб, а также творческая группа в составе актера Виктора Жданова, режиссера Дмитрия Мойсеева, продюсера Иванны Дядюры, оператора-постановщика и военного Вадима Илькова, звукорежиссера Артема Мостового, художника-постановщика Владлена Одуденко и других.

Виктор Жданов

Сергей Кисель

Наталья Бабенко

Вадим Ильков

О чем фильм "Серые пчелы"

По сюжету, в небольшой деревне без электроэнергии остались жить только двое мужчин. Под снарядами, иногда пролетающими над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт и пытаются создать островок мира в опасном месте. Но все рушится, когда в деревне появляется российский снайпер.

Фильм основан на романе-бестселлере Андрея Куркова "Серые пчелы", вошедшем в шорт-лист "Книги года BBC-2018" и список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker.

Главные роли в картины исполнили Виктор Жданов "(Поймать Кайдаша", "Киборги") и Владимир Ямненко ("Дикое поле", "Золотой гусь", "Приятель покойного").

Мировая премьера новой работы Мойсеева состоялась на кинофестивале в Роттердаме в рамках программы Tiger Competition в 2024 году. В Украине лента впервые была показана на Одесском международном кинофестивале, где получила главную награду — "Золотой Дюк" как лучший украинский полнометражный игровой фильм.

Трейлер фильма "Серые пчелы"

