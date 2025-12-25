Померла актриса Віра Алентова, зірка фільму "Москва сльозам не вірить"

Радянській і російській артистці було 83 роки. Раніше їй стало зле на прощанні з актором Анатолієм Лобоцьким.

Про те, що Віра Алентова померла, повідомила прес-служба Театру імені Пушкіна.

Фільм "Москва сльозам не вірить" зробив Віру Алентову зіркою

Відомо, що актрисі театру і кіно стало погано в театрі імені Маяковського під час прощання з актором Анатолієм Лобоцьким. Її на ношах винесли з театру до швидкої.

"Сталося велике горе... Не стало Віри Валентинівни. Вона служила в Театрі Пушкіна 60 років. Наша скорбота безмежна", — свідчить некролог, опублікований на сайті театру.

Віра Алентова на прощанні з Лобоцьким: останнє прижиттєве фото актриси Фото: Соцсети

Всесвітню популярність Алентова здобула після головної ролі у фільмі "Москва сльозам не вірить" режисера Володимира Меньшова, який здобув премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" 1981 року. У шлюбі з Володимиром Меньшовим у неї народилася дочка Юлія — акторка і телеведуча.

Віра Алентова почала свій шлях на сцену в орському драматичному театрі, а після закінчення Школи-студії МХАТ пов'язала свою долю з Московським театром імені Пушкіна. Всесвітня слава прийшла до актриси після головної ролі у фільмі "Москва сльозам не вірить".

Віра Алентова, Володимир Меньшов та їхня донька Юлія Меньшова Фото: Соцсети

Також акторка відома за ролями у фільмах "Бальзаківський вік, або Всі мужики сво...", "Ширлі-мирлі", "Завтра була війна", "Наречений з Маямі".

Особисте і творче життя Алентової нерозривно пов'язане з режисером Володимиром Меньшовим, за якого вона вийшла заміж ще в студентські роки. Разом вони спільно керували акторсько-режисерською майстернею у ВДІКу. Меньшов помер 5 липня 2021 року, на 82-му році життя, у Москві, від наслідків коронавірусу.

У 2021 році Віра Алентова отримала заборону на в'їзд в Україну. Вона, як і її чоловік, підтримувала анексію Криму, куди їздила з гастролями.

