Умерла актриса Вера Алентова, звезда фильма "Москва слезам не верит"

Советской и российской артистке было 83 года. Ранее ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким.

О том что Вера Алентова скончалась, сообщила пресс-служба Театра имени Пушкина.

Фильм "Москва слезам не верит" сделал Веру Алентову звездой

Известно, что актрисе театра и кино стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. Ее на носилках вынесли из театра в скорую.

"Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична", — гласит некролог, опубликованный на сайте театра.

Вера Алентова на прощании с Лобоцким: последнее прижизненное фото актрисы Фото: Соцсети

Всемирную известность Алентова получила после главной роли в фильме "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, который получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1981 году. В браке с Владимиром Меньшовым у нее родилась дочь Юлия — актриса и телеведущая.

Вера Алентова начала свой путь на сцену в орском драматическом театре, а после окончания Школы-студии МХАТ связала свою судьбу с Московским театром имени Пушкина. Всемирная слава пришла к актрисе после главной роли в фильме "Москва слезам не верит".

Вера Алентова, Владимир Меньшов и их дочь Юлия Меньшова Фото: Соцсети

Также актриса известна по ролям в фильмах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Ширли-мырли", "Завтра была война", "Жених из Майами".

Личная и творческая жизнь Алентовой неразрывно связана с режиссером Владимиром Меньшовым, за которого она вышла замуж еще в студенческие годы. Вместе они совместно руководили актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Меньшов скончался 5 июля 2021 года, на 82-м году жизни, в Москве, от последствий коронавируса.

В 2021 году Вера Алентова получила запрет на въезд в Украину. Она, как и ее муж, поддерживала аннексию Крыма, куда ездила с гастролями.

