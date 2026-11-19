Художник Девід Гарібальді з Сакраменто (штат Каліфорнія, США) встановив рекорд із найшвидшого малювання одного з символів Америки.

Чоловікові знадобилося всього 43,5 секунди, щоб нанести на полотно мазки зеленої та синьої фарби, які утворили абстрактне зображення. Потім він перевернув полотно, і перед глядачами, які спостерігали за його роботою на набережній Нью-Йорка, з’явився впізнаваний образ Статуї Свободи, повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Досягнення було зафіксовано 19 листопада, у Всесвітній день рекордів Гіннеса, і цей сертифікат став для Девіда першим у його кар’єрі.

"Нам дуже пощастило, що вдалося провести цей захід у такому культовому місці — це лише підкреслило неймовірну майстерність Девіда", — зазначив суддя Guinness World Records Майкл Емпрік, присутній на заході.

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Розповідаючи представникам Книги рекордів Гіннеса про підготовку до рекорду, Гарібальді зізнався, що ключовим моментом для нього була організація простору: потрібно було переконатися, що фарби під рукою, покриття на підлозі лежить правильно (щоб не посковзнутися), а в голові склався чіткий образ того, що належить зобразити.

За роки практики у Девіда розвинулася виняткова зорово-моторна координація. За його словами, незважаючи на невблаганний плин часу, він працював, перебуваючи у стані "потоку", доки не завершив картину:

"Ніхто й ніколи цього не робив: ми відмовилися від елементів шоу і зосередилися виключно на швидкості. Мені хотілося встановити нову планку — для себе і, що найважливіше, для всього світу".

Він також додав, що для нього — велика честь стати частиною сім’ї "Книги рекордів Гіннеса". У дитинстві Гарібальді любив гортати її сторінки, шукаючи видатних митців і мріючи одного дня самому опинитися серед них.

"Я й уявити не міг, що опинюся тут сьогодні, але мене завжди надихали люди. Багато моїх портретів — це зображення тих, хто залишив свій слід в історії, і чимало таких імен можна знайти на сторінках "Книги рекордів Гіннеса"", — сказав він.

Девід Гарібальді: художник-перформер

Девід Гарібальді — зірка соціальних мереж із понад двадцятирічним досвідом малювання. Широку популярність він здобув у 2012 році, коли став фіналістом шоу "America’s Got Talent".

Художник прославився тим, що створює масштабні портрети знаменитостей за лічені хвилини.

Гарібальді часто малює картини "догори ногами", після чого перевертає полотно

При цьому він танцює під музику та взаємодіє з аудиторією.

Девід виступає по всьому світу на корпоративних заходах, спортивних змаганнях та благодійних вечорах, часто виставляючи свої роботи на аукціони на підтримку добрих справ.

Серед його попередніх робіт — картина з астронавтом для NASA, зображення автомобіля, що мчить, для Ferrari, а також серія творів People of Paint ("Люди фарб"), в рамках якої він створює портрети в обмін на особисті історії, документуючи життя звичайних людей через своє мистецтво.

Нещодавно Девід також анонсував вихід своєї нової книги PAINT Out Loud: Life Lessons from a Rebel Artist ("Малюй на повний голос: життєві уроки художника-бунтаря"), яка з’явиться навесні 2027 року. У ній він розповідає про свій життєвий шлях — від графіті-художника до самоучки-живописця та філантропа.

Нагадаємо, що картина Ван Гога "Квітучі каштани" продана за рекордну суму.

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