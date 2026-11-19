Зробив це за 43,5 секунди прямо на набережній Нью-Йорка: художник встановив унікальний рекорд
Художник Девід Гарібальді з Сакраменто (штат Каліфорнія, США) встановив рекорд із найшвидшого малювання одного з символів Америки.
Чоловікові знадобилося всього 43,5 секунди, щоб нанести на полотно мазки зеленої та синьої фарби, які утворили абстрактне зображення. Потім він перевернув полотно, і перед глядачами, які спостерігали за його роботою на набережній Нью-Йорка, з’явився впізнаваний образ Статуї Свободи, повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Досягнення було зафіксовано 19 листопада, у Всесвітній день рекордів Гіннеса, і цей сертифікат став для Девіда першим у його кар’єрі.
"Нам дуже пощастило, що вдалося провести цей захід у такому культовому місці — це лише підкреслило неймовірну майстерність Девіда", — зазначив суддя Guinness World Records Майкл Емпрік, присутній на заході.
Розповідаючи представникам Книги рекордів Гіннеса про підготовку до рекорду, Гарібальді зізнався, що ключовим моментом для нього була організація простору: потрібно було переконатися, що фарби під рукою, покриття на підлозі лежить правильно (щоб не посковзнутися), а в голові склався чіткий образ того, що належить зобразити.
За роки практики у Девіда розвинулася виняткова зорово-моторна координація. За його словами, незважаючи на невблаганний плин часу, він працював, перебуваючи у стані "потоку", доки не завершив картину:
"Ніхто й ніколи цього не робив: ми відмовилися від елементів шоу і зосередилися виключно на швидкості. Мені хотілося встановити нову планку — для себе і, що найважливіше, для всього світу".
Він також додав, що для нього — велика честь стати частиною сім’ї "Книги рекордів Гіннеса". У дитинстві Гарібальді любив гортати її сторінки, шукаючи видатних митців і мріючи одного дня самому опинитися серед них.
"Я й уявити не міг, що опинюся тут сьогодні, але мене завжди надихали люди. Багато моїх портретів — це зображення тих, хто залишив свій слід в історії, і чимало таких імен можна знайти на сторінках "Книги рекордів Гіннеса"", — сказав він.
Девід Гарібальді: художник-перформер
Девід Гарібальді — зірка соціальних мереж із понад двадцятирічним досвідом малювання. Широку популярність він здобув у 2012 році, коли став фіналістом шоу "America’s Got Talent".
Художник прославився тим, що створює масштабні портрети знаменитостей за лічені хвилини.
При цьому він танцює під музику та взаємодіє з аудиторією.
Девід виступає по всьому світу на корпоративних заходах, спортивних змаганнях та благодійних вечорах, часто виставляючи свої роботи на аукціони на підтримку добрих справ.
Серед його попередніх робіт — картина з астронавтом для NASA, зображення автомобіля, що мчить, для Ferrari, а також серія творів People of Paint ("Люди фарб"), в рамках якої він створює портрети в обмін на особисті історії, документуючи життя звичайних людей через своє мистецтво.
Нещодавно Девід також анонсував вихід своєї нової книги PAINT Out Loud: Life Lessons from a Rebel Artist ("Малюй на повний голос: життєві уроки художника-бунтаря"), яка з’явиться навесні 2027 року. У ній він розповідає про свій життєвий шлях — від графіті-художника до самоучки-живописця та філантропа.
Нагадаємо, що картина Ван Гога "Квітучі каштани" продана за рекордну суму.
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