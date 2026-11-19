Художник Дэвид Гарибальди из Сакраменто (штат Калифорния, США) установил рекорд по самой быстрой отрисовке одного из символов Америки.

Мужчине понадобилось всего 43,5 секунды, чтобы нанести на холст мазки зеленой и синей краски, сложившиеся в абстрактное изображение. Затем он перевернул холст, и перед зрителями, которые наблюдали на набережной Нью-Йорка за его работой, предстал узнаваемый образ статуи Свободы, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Достижение зафиксировано 19 ноября, во всемирный день рекордов Гиннесса, и этот сертификат стал для Дэвида первым в его карьере.

"Нам очень повезло, что удалось провести это событие в столь культовом месте — это лишь подчеркнуло невероятное мастерство Дэвида", — отметил присутствовавший на мероприятии судья Guinness World Records Майкл Эмприк.

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Рассказывая представителям Книги рекордов Гиннесса о подготовке к рекорду, Гарибальди признался, что ключевым моментом для него была организация пространства: нужно было убедиться, что краски под рукой, покрытие на полу лежит правильно (чтобы не поскользнуться), а в голове сложился четкий образ того, что предстоит изобразить.

За годы практики у Дэвида развилась исключительная зрительно-моторная координация. По его словам, несмотря на неумолимо бегущее время, он работал, пребывая в состоянии "потока", пока картина не была завершена:

"Никто и никогда этого не делал: мы убрали элемент шоу и сосредоточились исключительно на скорости. Мне хотелось установить новую планку — для себя и, что самое важное, для всего мира".

Он также добавил, что для него — огромная честь стать частью семьи "Книги рекордов Гиннесса". В детстве Гарибадьди любил листать ее страницы в поисках выдающихся творцов и мечтая однажды самому оказаться в их числе.

"Я и представить не мог, что окажусь здесь сегодня, но меня всегда вдохновляли люди. Многие мои портреты — это изображения тех, кто оставил свой след в истории, и немало таких имен можно найти на страницах "Книги рекордов Гиннесса"", — сказал он.

Дэвид Гарибальди: художник-перфомансер

Дэвид Гарибальди — звезда социальных сетей с более чем двадцатилетним опытом рисования. Широкая известность пришла к нему в 2012 году, когда он стал финалистом шоу America’s Got Talent.

Художник прославился тем, что создает масштабные портреты знаменитостей за считанные минуты.

Гарибальди часто рисует картины "вверх ногами", после чего переворачивает холст

При этом он танцует под музыку и взаимодействует с аудиторией.

Дэвид выступает по всему миру на корпоративных мероприятиях, спортивных состязаниях и благотворительных вечерах, зачастую выставляя свои работы на аукционы в поддержку добрых дел.

Среди его прошлых работ — картина с астронавтом для NASA, изображение мчащегося автомобиля для Ferrari, а также серия произведений People of Paint ("Люди красок"), в рамках которой он создает портреты в обмен на личные истории, документируя жизни обычных людей через свое искусство.

Недавно Дэвид также анонсировал выход своей новой книги "PAINT Out Loud: Life Lessons from a Rebel Artist" ("Рисуй во весь голос: жизненные уроки художника-бунтаря"), которая появится весной 2027 года. В ней он рассказывает о своем жизненном пути — от граффити-художника до живописца-самоучки и филантропа.

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