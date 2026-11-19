18 ноября на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке картина нидерландского художника Винсента ван Гога "Цветущие каштаны" (Châtaigniers en fleurs) стала самым дорогим проданным полотном этого художника. Предыдущий рекорд был более чем на $70 млн ниже.

Во время аукционных торгов картина Ван Гога вызвала интерес у покупателей, а окончательная сумма, ставшая рекордной для полотен постимпрессиониста, составила рекордные $190,4 млн (8,5 млрд грн). Об этом сообщает BBC.

"Продажа картины Châtaigniers en fleurs ("Цветущие каштаны") побила предыдущий аукционный рекорд известного художника в размере 117,2 миллиона долларов, установленный в 2022 году", — говорится в материале.

СМИ сообщают, что картина "Цветущие каштаны" была написана в 1890 году в последние два месяца жизни Ван Гога. По данным аукционного дома Sotheby's, она считается "одним из важнейших произведений искусства того периода, сохранившихся в частных коллекциях".

Видео дня

"Цветущие каштаны" стали самой дорогой картиной Винсента ван Гога Фото: Wikiart

Масляная картина, оцениваемая перед торгами в $180 млн (£136 млн), была выставлена на аукцион в составе коллекции аргентинской семьи Блакьер-Ариетта. В Sotheby's за несколько часов до аукциона сообщили, что урегулировали спор между семьёй Блакьер-Ариетта и наследниками семьи Фишеров относительно продажи.

На данный момент пятерка самых дорогих картин Ван Гога по итогам аукциона в Нью-Йорке выглядит следующим образом:

"Цветущие каштаны", 190,4 млн долларов;

"Сад с кипарисами", 117,2 млн долларов;

"Портрет доктора Гаше", 83 млн долларов;

"Рабочий в поле", 81 млн долларов;

"Автопортрет без бороды", 72 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал о том, что астрономы разгадали тайну одной из картин Ван Гога. Исследователи проанализировали известное полотно под названием "Тополиная аллея на закате".

Впоследствии стало известно, как Ван Гог стал самым дорогим художником после смерти. Его полотна сегодня стоят десятки миллионов долларов, а его имя — синоним эмоциональной живописи.