18 листопада на аукціоні в Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's картина нідерландського художника Вінсента ван Гога "Квітучі каштани" (Châtaigniers en fleurs) стала найдорожчим проданим полотном митця. Попередній рекорд був на понад $70 млн меншим.

Під час аукційних торгів картина ван Гога викликала інтерес серед покупців, а остаточна сума, яка стала рекордною за полотна постімперсіоніста, склала рекорд у $190,4 млн (8,5 млрд грн). Про це повідомляє BBC.

"Продаж Châtaigniers en fleurs ("Каштанові дерева в квіту") побиває попередній аукціонний рекорд відомого художника у $117,2 мільйона, встановлений у 2022 році", — вказано в матеріалі.

ЗМІ пише, що картину "Квітучі каштани" було написано у 1890 році в останні два місяці життя Ван Гога. За даними аукційоного Sotheby's, це вважається "одним із найважливіших творів мистецтва того періоду, що залишилися у приватних руках".

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"Квітучі каштани" стали найдорожчою картиною Вінсента ваг Гога Фото: Wikiart

Олійна картина, яку оцінювали до торгів у $180 млн (£136 млн) до продажу, була виставлена на аукціон у складі колекції аргентинської родини Блак'єр-Арієтта. У Sotheby's за кілька годин до аукціону повідомили, що вирішили суперечку між родиною Блак'є-Аррієта та спадкоємцями родини Фішерів щодо продажу.

Наразі п'ятірка найдорожчих картин ван Гога після аукціону в Нью-Йорку виглядає наступним чином:

"Квітучі каштани", $190,4 млн;

"Сад із кипарисами", $117,2 млн;

"Портрет доктора Гаше", $83 млн;

"Робітник у полі", $81 млн;

"Автопортрет без бороди", $72 млн.

Раніше Фокус повідомляв про те, що астрономи розгадали таємницю однієї з картин Ван Гога. Дослідники проаналізували відоме полотно під назвою "Тополина алея на заході сонця".

Згодом стало відомо, як Ван Гог став найдорожчим художником після смерті. Його полотна сьогодні коштують десятки мільйонів доларів, а ім'я — синонім емоційного живопису.