Американского художника и создателя супергероев Джека Кирби (1917–1994) считают одним из пионеров современного комикса. Именно из-под его карандашей появились персонажи Marvel и DC — "Фантастическая четвёрка", Тор, Капитан Америка, Чёрная Пантера и многие другие.

Кирби на протяжении 45 лет был одним из ведущих художников в мире комиксов, а его рисунки, образы и истории ознаменовали начало новой эпохи для супергероев. Об этом пишет The New York Times.

Документальный фильм о творчестве и работах Джека Кирби

"Джек Кирби был титаном индустрии комиксов. Он был соавтором многих ведущих супергероев Marvel, в частности "Людей Икс" и "Капитана Америки", которые доминировали на киноэкранах почти два десятилетия", — говорится в материале.

Будучи сыном австралийско-еврейских мигрантов и выросшим на улицах Нью-Йорка, парень активно начал рисовать и мечтал вырваться из тесных улочек Нижнего Ист-Сайда. В 1936 году началась его долгая карьера — он стал рисовать первые изображения ковбоев и героев для популярных комиксов.

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Когда для США началась Вторая мировая война, Кирби присоединился к работе над агитационными плакатами. В июле 1943 года его призвали в армию США, а вскоре он оказался на европейском театре военных действий, участвовал в операции "Оверлорд" на пляже Омаха. Как вспоминал художник, лейтенант подразделения заметил незаурядный талант Кирби и направил его служить в разведку, где художник должен был составлять точные карты местности.

Джек Кирби участвовал в боевых действиях Второй мировой войны в Европе с 1943 по 1945 год Фото: wiki

"Кирби использовал свой опыт войны в искусстве, и в его творчестве есть обложка для одного из выпусков журнала „Foxhole“. На ней изображен крупный план погибшего солдата, подвешенного вверх ногами с раскрытой раной на голове", — говорится в материале.

После окончания войны художник возвращается к работе — начинает иллюстрировать романтические истории, работает над образами различных героев. И так, в конце 1950-х годов, после разрыва с другом и единомышленником Джо Саймоном, с которым он работал почти 20 лет, Кирби оказывается на первом важном этапе своей жизни — во вселенной Marvel, впоследствии — работает в DC Comics, имеет собственную студию, создает анимационные фильмы и видеоработы для ряда режиссёров.

"Джек Кирби помог создать Железного Человека, Халка и многих других супергероев, которые впоследствии сделали блестящую карьеру в борьбе с преступностью и сыграли главные роли в фильмах и телешоу", — пишут журналисты.

Подборка работ Джека Кирби в музее автора (Нью-Йорк, США)

В последующие годы он стал иллюстратором и ключевой фигурой в создании образов известных персонажей, а также частым гостем комик-конов, выставок и презентаций комиксов. Художник никогда не скрывал своих антикоммунистических взглядов и говорил, что "всегда был против красных и называл их коммуняками".

"Я всегда буду против красных. Я стал охотником на ведьм. Моими врагами были коммунисты, я называю их "коммуняки". В конце концов, Гарри Гуднесс был коммунякой, и Даблхеддер тоже был коммунякой", — говорил художник.

Сам создатель комиксов скончался 6 декабря 1994 года из-за проблем с сердцем. Уже много лет в Нью-Йорке существует "Музей Джека Кирби", а в этом году в "Большом Яблоке" открыли улицу в его честь.

Ранее Фокус рассказывал о том, как зародилась и развивалась индустрия комиксов. В целом графические истории прошли путь от творчества простых энтузиастов до мирового культурного тренда.

Впоследствии стало известно, что художник Мебиус навсегда изменил научную фантастику. Комиксы этого художника повлияли на дальнейшее изображение сцен и детализацию, которая стала неотъемлемой частью всей культуры.