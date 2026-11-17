Американського художника та творця супергероїв Джека Кірбі (1917-1994) вважають одним із піонерів сучасного виду коміксів. Саме з-під його олівців вийшли персонажі Marvel та ВС — "Фантастична четвірка", Тор, Капітан Америка, Чорна Пантера та багато інших.

Кірбі протягом 45 років був одним із головних митців у царині коміксів, а його малювання, образи та історії стали ознаменувати нову епоху для супергероїв. Про це пише The New York Times.

Документальний фільм про творчість і роботи Джека Кірбі

"Джек Кірбі був титаном індустрії коміксів. Він був співавтором багатьох провідних супергероїв Marvel, зокрема Людей Ікс і Капітана Америки, які домінували на кіноекранах майже два десятиліття", — вказано в матеріалі.

Будучи дитиною австралійсько-єврейських мігрантів та вирісши на вулицях Нью-Йорка, хлопець активно почав малювати та мріяв вирватися з вузьких вуличок Нижнього Іст-Сайду. 1936 року почалася його довготривала кар'єра — він почав малювати перші зображення ковбоїв і героїв для популярних коміксів.

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Коли почалася Друга світова війна для США, Кірбі долучався до роботи над агітаційними плакатами. В липні 1943 року його призвали до армії США, а вже згодом — він опинився на європейському театрі бойових дій, брав участь у операції "Оверлорд" на пляжі Омаха. Після того, як згадував художник, лейтенант підрозділу помітив непересічний талант Кірбі та відправив його служити в розвідку, де митець мав робити точні карти локацій.

Джек Кірбі воював у Другу світову війну в Європі з 1943 до 1945 Фото: wiki

"Кірбі використав свій досвід війни у мистецтві, і в його творчості є обкладинка для одного випуску серії журналу Foxhole. На ньому є крупний план загиблого солдата, підвішеного догори дригом із роззявленою раною на голові", — вказано в матеріалі.

Після завершення війни, художник повертається до справ — починає ілюструвати романтичні історії, працює над образами різних героїв. І так наприкінці 1950-хх після розриву із другом і однодумцем Джо Саймоном, з яким працював майже 20 років, Кірбі опиняється біля першої важливої зупинки свого життя — всесвіту Marvel, згодом — працює в DC Comics, має авторську студію, створює анімаційні фільми та відеороботи для низки режисерів.

"Джек Кірбі допоміг створити Залізну Людину, Халка та багатьох інших супергероїв, які згодом зробили великі кар'єри у боротьбі зі злочинністю та зіграли головні ролі у фільмах і телешоу", — пишуть журналісти.

Добірка робіт Джека Кірбі в музеї автора (Нью-Йорк, США)

Протягом наступних років він ставав ілюстратором і ключовим у створенні образів відомих персонажів, а також ставав частим гостем коміконів, виставок і презентацій коміксів. Художник ніколи не приховував своїх антикомуністичних поглядів і сказав, що "завжди був проти червоних і кликав їх комуняками".

"Я завжди буде проти червоних. Я став мисливцем на відьом. Моїми ворогами були комуністи, я їх називаю "комуняки". Зрештою, Гаррі Гуднесс був комуняком, і Даблхеддер теж був комунякою", — говорив художник.

Самого творця коміксів не стало 6 грудня 1994 року через проблеми із серцем. Протягом багатьох років у Нью-Йорку існує "Музей Джека Кірбі", а цього року в "Великому Яблуку" відкрили вулицю на його честь.

Раніше Фокус повідомляв про те, як народилася та розвивалася індустрія коміксів. Загалом графічні історії пройшли шлях від роботи простих ентузіастів до світового тренду культури.

Згодом стало відомо, що художник Мебіус назавжди змінив sci-fi. Комікси цього митця вплинули на подальше зображення сцен і деталізації, яка стала невід'ємною частиною всієї культури.