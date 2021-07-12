У ЄС ненавидять WhatsApp: Єврокомісію завалили скаргами на месенджер

У Європейській організації споживачів вважають, що співробітники WhatsApp не змогли "просто і зрозуміло" пояснити природу змін, чим порушили законодавство ЄС.

Представники месенджера WhatsApp, що належить компанії Facebook, зіткнулися з потоком скарг від Європейської організації споживачів та інших організацій через поновлення політики конфіденційності, яке, у свою чергу, спровокувало глобальний протест і змусило деяких користувачів почати використовувати додатки конкурентів (Telegram і Signal).

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Про це розповідає видання Reuters.

Так, у січні 2021 року компанія WhatsApp презентувала оновлену політику конфіденційності, яка дозволяє месенджеру ділитися деякими даними про користувачів з Facebook та іншими компаніями групи.

Європейська організація споживачів (BEUC) і вісім її членів розкритикували ці зміни і подали скарги до Європейської комісії та Європейської мережі органів із захисту прав споживачів, заявивши, що "WhatsApp несправедливо змушує користувачів прийняти його нову політику конфіденційності".

У спільній заяві груп затверджується, що зміст надісланих додатком повідомлень, їхній характер, частота і повторюваність "надають надмірний тиск на користувачів і обмежують їхню свободу вибору", що є "порушенням Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику".

"WhatsApp не змогла пояснити простою і зрозумілою мовою природу змін. Це рівносильно порушенню закону ЄС про захист прав споживачів, який зобовʼязує компанії використовувати ясні і прозорі умови договорів і комунікації", — сказано в офіційній заяві.

Європейська організація споживачів і вісім її членів закликали Європейську мережу органів щодо захисту прав споживачів і Європейський союз спільно вирішити ці питання з конфіденційністю і захистити права споживачів.

Нагадаємо, раніше Фокус детально розповідав про нові правила WhatsApp і про оновлення, повʼязані зі зміною політики конфіденційності додатка.

Спершу в компанії заявляли, що ті, хто не погодиться з новою політикою конфіденційності до 15 травня 2021 року, з часом втратять доступ до певних розділів і функцій соцмережі. Однак, у кінці травня у WhatsApp повідомили, що вони передумали вводити санкції щодо тих, хто не прийняв нову політику.