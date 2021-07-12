В ЕС ненавидят WhatsApp: Еврокомиссию завалили жалобами на мессенджер

В Европейской организации потребителей считают, что сотрудники WhatsApp не смогли "просто и понятно" объяснить природу изменений, чем нарушили законодательство ЕС.

Представители мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, столкнулись с потоком жалоб от Европейской организации потребителей и других организаций из-за обновления политики конфиденциальности, которое, в свою очередь, спровоцировало глобальный протест и заставило некоторых пользователей начать использовать приложения конкурентов (Telegram и Signal).

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Об этом рассказывает издание Reuters.

Так, в январе 2021 года компания WhatsApp презентовала обновленную политику конфиденциальности, которая позволяет мессенджеру делиться некоторыми данными о пользователях с Facebook и другими компаниями группы.

Европейская организация потребителей (BEUC) и восемь ее членов раскритиковали данные изменения и подали жалобы в Европейскую комиссию и Европейскую сеть органов по защите прав потребителей, заявив, что "WhatsApp несправедливо заставляет пользователей принять его новую политику конфиденциальности".

В совместном заявлении групп утверждается, что содержание присылаемых приложением уведомлений, их характер, частота и повторяемость "оказывают чрезмерное давление на пользователей и ограничивают их свободу выбора", что является "нарушением Директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике".

"WhatsApp не смогла объяснить простым и понятным языком природу изменений. Это равносильно нарушению закона ЕС о защите прав потребителей, который обязывает компании использовать ясные и прозрачные условия договоров и коммуникации", — сказано в официальном заявлении.

Европейская организация потребителей и восемь ее членов призвали Европейскую сеть органов по защите прав потребителей и Европейский союз совместно решить эти вопросы с конфиденциальностью и защитить права потребителей.

Напомним, ранее Фокус детально рассказывал о новых правилах WhatsApp и об обновлениях, связанных с изменением политики конфиденциальности приложения.

Сперва в компании заявляли, что те, кто не согласится с новой политикой конфиденциальности до 15 мая 2021 года, со временем потеряют доступ к некоторым возможностям и функциям соцсети. Однако в конце мая в WhatsApp сообщили, что они передумали вводить санкции в отношении тех, кто не принял новую политику.